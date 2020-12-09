Лед в лавовых трубках помогал древним индейцам переносить засухи

Предки индейцев пуэбло и строители знаменитых жилищ в скалах Меса-Верде выживали в засушливых районах юго-запада современных Соединенных Штатов на протяжении более 10 000 лет. Ключом к этому выживанию был поиск творческих способов извлечения воды из негостеприимной окружающей среды.
В апреле 2017 года группа под руководством палеоклиматолога Богдана Онака из Университета Южной Флориды в Тампе отправилась к национальному монументу Эль-Мальпаис в Нью-Мексико, чтобы собрать ледяные керны из холодных лавовых трубок в надежде получить древние климатические данные.
Лавовые трубки представляют собой полости в лавовых потоках, вытянутые в виде коридоров. Они образуются при неравномерном остывании текущей со склонов вулкана лавы. Поверхностные слои лавы из-за контакта с воздухом, который гораздо холоднее самой лавы, остывают быстрее и становятся монолитными, образуя твердую корку.
Эти пещеры после остывания вулкана поддерживают постоянную температуру около 0 °С, что способствует сохранению накапливающегося льда и всего, что застревает внутри льда, в течение сотен лет. Цилиндрическая форма трубок заставляет более холодный и плотный воздух опускаться к земле и выталкивать более горячий и легкий воздух вверх и наружу.
Новое исследование показывает, что предки индейцев пуэбло посещали ледяные пещеры, чтобы растопить воду во время засухи. Изначально Онак и его команда планировали извлечь только палеоклиматические данные изо льда, но когда они достигли пещеры под номером 29, то обнаружили нечто большее.
Внутренняя часть лавовой трубки длиной 171 метр была покрыта отложениями древесного угля, сосредоточенными вокруг того, что когда-то составляло гигантскую глыбу льда.
Команда извлекла образец керна длиной 59 сантиметров из того, что осталось от ледяной глыбы, и заметила пять отчетливых черных полос, которые разделяли его длину. Присутствие древесного угля указывало на огонь, а присутствие огня глубоко в ледяной пещере предполагало деятельность человека.
Что еще более интересно, положение древесного угля во льду служило капсулой времени, которая позволила исследователям датировать периоды человеческой деятельности.
Исследователи датировали радиоуглеродным методом слои древесного угля, сохранившиеся в ледяном керне; их соответствие с известными засухами за 800 лет предполагает, что люди неоднократно использовали пещеру в качестве источника пресной воды в засушливые периоды.
Уголь относился к периоду примерно от 150 до 950 года нашей эры. Это соответствовало событиям засухи, которые были определены по кольцам деревьев в окрестностях.
Исследователи ранее подозревали, что индейцы когда-то использовали лавовые трубы этого района для добычи пресной воды. Древние сети дорог пересекают ландшафт лавовых потоков, а у входов в пещеры и вокруг них были найдены керамические изделия и уголь. Но до сих пор доказательства были в основном косвенными.
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