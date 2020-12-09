Лед в лавовых трубках помогал древним индейцам переносить засухи

Предки индейцев пуэбло и строители знаменитых жилищ в скалах Меса-Верде выживали в засушливых районах юго-запада современных Соединенных Штатов на протяжении более 10 000 лет. Ключом к этому выживанию был поиск творческих способов извлечения воды из негостеприимной окружающей среды.

В апреле 2017 года группа под руководством палеоклиматолога Богдана Онака из Университета Южной Флориды в Тампе отправилась к национальному монументу Эль-Мальпаис в Нью-Мексико, чтобы собрать ледяные керны из холодных лавовых трубок в надежде получить древние климатические данные.

Лавовые трубки представляют собой полости в лавовых потоках, вытянутые в виде коридоров. Они образуются при неравномерном остывании текущей со склонов вулкана лавы. Поверхностные слои лавы из-за контакта с воздухом, который гораздо холоднее самой лавы, остывают быстрее и становятся монолитными, образуя твердую корку.

Эти пещеры после остывания вулкана поддерживают постоянную температуру около 0 °С, что способствует сохранению накапливающегося льда и всего, что застревает внутри льда, в течение сотен лет. Цилиндрическая форма трубок заставляет более холодный и плотный воздух опускаться к земле и выталкивать более горячий и легкий воздух вверх и наружу.