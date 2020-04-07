Легендарное испанское распятие принадлежало герою Реконкисты

Наиболее известной победой Эль Сида было взятие Валенсии в 1094 году. Это ключевое событие Реконкисты сделало его национальным героем Испании, а после смерти ему посвятили десятки преданий, поэм и романсов. В 1961 году об Эль Сиде сняли фильм, прославивший воина на весь мир.

Монтанер в своем исследовании пытался отыскать местоположение останков легендарного героя. В 1102 году останки Эль Сида были перенесены из его гробницы в соборе Валенсии в монастырь Сан-Педро-де-Карденья в Бургосе и похоронены рядом с его женой. Во время Пиренейских войн войска Наполеона разграбили монастырь, где был похоронен Эль Сид, а значительная часть его мощей оказалась разбросана по всей Европе, а «ступни, руки и части черепа пропали без вести».

В настоящее время точная копия распятия, принадлежавшего Эль Сиду, расположено над алтарем в одной из часовен базилики, однако оригинал не выставлен на всеобщее обозрение, хотя еще в 2000-х годах реставраторы проводили работы по сохранению этой реликвии и удалили с распятия вековые следы грязи.