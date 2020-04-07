Легендарное испанское распятие принадлежало герою Реконкисты
В соборе города Саламанка на северо-западе Испании хранится распятие в романском стиле, которое предположительно датируется Х веком нашей эры. Известно, что крест был привезен в Саламанку из Валенсии одним из испанских епископов. В XVI-XVII веках поклонение распятию расцвело в настоящий культ, и верующие приписывали ему чудотворные силы.
Некоторые исследователи предполагали, что этот крест связан с легендарным испанским героем Эль Сидом, но до сих пор не существовало никаких доказательств этого, пока Альберто Монтанер, профессор испанской литературы в Университете Сарагосы, не наткнулся на письмо, хранящееся в Британской библиотеке в Лондоне. Это письмо было написано одним из самых могущественных средневековых испанских монархов королем Альфонсо XI.
Такая традиция была широко распространена в то время — считалось, что распятие защитит воина в бою. Предполагается также, что крест Эль Сиду передала его жена Донья Химена.
Эль Сид — один из известнейших военачальников в средневековой Испании, если не во всей Европе. Его настоящее имя — Родриго Диас де Вивар, он стал национальным героем, одержав множество побед во времена Реконкисты (возвращения завоеванных мусульманами земель Пиренейского полуострова христианам) в конце XI века. Прозвище Эль Сид означает «Господь», считается, что так его нарекли мусульмане в Испании, с которыми он сражался.
Наиболее известной победой Эль Сида было взятие Валенсии в 1094 году. Это ключевое событие Реконкисты сделало его национальным героем Испании, а после смерти ему посвятили десятки преданий, поэм и романсов. В 1961 году об Эль Сиде сняли фильм, прославивший воина на весь мир.
Монтанер в своем исследовании пытался отыскать местоположение останков легендарного героя. В 1102 году останки Эль Сида были перенесены из его гробницы в соборе Валенсии в монастырь Сан-Педро-де-Карденья в Бургосе и похоронены рядом с его женой. Во время Пиренейских войн войска Наполеона разграбили монастырь, где был похоронен Эль Сид, а значительная часть его мощей оказалась разбросана по всей Европе, а «ступни, руки и части черепа пропали без вести».
В настоящее время точная копия распятия, принадлежавшего Эль Сиду, расположено над алтарем в одной из часовен базилики, однако оригинал не выставлен на всеобщее обозрение, хотя еще в 2000-х годах реставраторы проводили работы по сохранению этой реликвии и удалили с распятия вековые следы грязи.