Линейный корабль «Полтава» в разрезе: подробный разбор

В 1712 году в постройке и проектировании 54-пушечного линейного корабля 4 ранга «Полтава» принимал участие сам Петр I.

В наши дни достоверное воссоздание «Полтавы» в музейных целях прошло по инициативе и при участии ПАО «Газпром». Выделяя благотворительные средства на проекты по сохранению и восстановлению культурно-исторического наследия, концерн возрождает величие России и ее имперской столицы. До нас дошел подлинный ботик царя Петра, но ни одного корабля XVIII века не сохранилось. Без наглядного примера трудно себе представить весь масштаб освоения Россией нового корабельного ремесла.

27 мая 2018 года такой пример появился – на воду была спущена новая «Полтава». Изучаем в подробностях устройство первого крупного корабля Балтийского флота, спущенного на воду в санкт-петербургском Адмиралтействе.