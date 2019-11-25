Линейный корабль «Полтава» в разрезе: подробный разбор

В 1712 году в постройке и проектировании 54-пушечного линейного корабля 4 ранга «Полтава» принимал участие сам Петр I.
В наши дни достоверное воссоздание «Полтавы» в музейных целях прошло по инициативе и при участии ПАО «Газпром». Выделяя благотворительные средства на проекты по сохранению и восстановлению культурно-исторического наследия, концерн возрождает величие России и ее имперской столицы. До нас дошел подлинный ботик царя Петра, но ни одного корабля XVIII века не сохранилось. Без наглядного примера трудно себе представить весь масштаб освоения Россией нового корабельного ремесла.
27 мая 2018 года такой пример появился – на воду была спущена новая «Полтава». Изучаем в подробностях устройство первого крупного корабля Балтийского флота, спущенного на воду в санкт-петербургском Адмиралтействе.
- Каюта капитана. В каюте напротив штурвала хранились карты, велись расчеты и работал вахтенный офицер. Капитан жил здесь же, но бывало, что занимал и адмиральскую каюту, если та пустовала.
- Адмиральский салон. Самое красивое помещение на корабле, где, по всей видимости, и располагался Петр I, когда поднимался на борт «Полтавы».
- Помещение офицеров. Спальные места офицеров располагались прямо над бортовыми пушками. Здесь же хранились сундуки с личными вещами и организовывалась своего рода кают-компания.
- Камбуз. Пол и потолок обивали листовым свинцом или медью, чтобы не было пожара. Здесь также стояли носовые пушки, а мимо печи шел еще и проход на нос, где располагался матросский гальюн.
- Гондек. Главная оружейная палуба, где посменно спали и отдыхали матросы и нижние чины.
- Оружейная и винная. В корабельном арсенале хранились офицерские запасы вина. На «Полтаве» сделали дополнительные окна в трюм, чтобы посетители видели «нутро» ко-рабля, не спускаясь вниз.
- Орлоп-дек. Самая низкая палуба, всего 130 см. Ее использовали как склад.
- Трюм. Балласт – камни, пересыпанные песком, груз и бочки с питьевой водой – раскладывали равномерно. Чтобы с расходом воды трюм не «легчал», в пустые бочки закачивали морскую воду.