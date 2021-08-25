Любовь до гроба: археологи обнаружили захоронение обнявшейся пары

В июне 2020 года китайские археологи обнаружили необычное двойное захоронение в провинции Шаньси. Оно находилось на древнем кладбище, о существовании которого стало известно во время проведения плановых строительных работ. Здесь покоились люди из племени Сяньби: кочевники, ассимилировавшиеся в китайскую культуру Хань. Время захоронения относится к династии Северная Вэй (386-534 гг. н.э.).

Совместные захоронения для Китая – не редкость, и довольно часто в одной могиле лежат мужчины и женщины. Однако новая находка уникальна: скелеты переплетены друг с другом – будто люди умерли, обнимая друг друга. Это первый подобный археологический пример в стране, и ученые решили не разделять покойных. Частично раскопанная могила после соответствующей обработки будет выставлена в музее.

Но даже поверхностное изучение захоронения позволило много узнать об этой паре. Мужчина имел рост 161,5 сантиметра. У него было несколько травм, в том числе сломанная правая рука, на которой также отсутствовал палец. На правой ноге у него развился остеофит (заболевание, которое в народе называют «шпорой»). Он умер в возрасте от 29 до 35 лет.