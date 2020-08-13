Люди каменного века кремировали умерших ещё 9000 лет назад

Люди каменного века кремировали своих покойников в кострах около 9000 лет назад. Об этом говорит находка, сделанная археологами на территории современного Израиля. Развитие кремации могло быть связано с изменением религиозных верований людей и переходом от поклонения предкам к другим формам.

Экспедиция во главе с Фанни Боккантен из Национального центра научных исследований в Париже проводила раскопки в деревне каменного века, которая получила название Бейсамун. Она была населена людьми между 7200 и 6400 годами до нашей эры.

Во время раскопок они обнаружили яму U-образной формы, 80 сантиметров в поперечнике и 60 сантиметров глубиной. Бока ямы были залиты мокрой грязью, похожей на ту, что использовали в других местах деревни для изготовления глиняных кирпичей. В середине ямы команда обнаружила большое количество пепла, в котором было 355 фрагментов обугленных человеческих костей.