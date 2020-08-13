Люди каменного века кремировали умерших ещё 9000 лет назад

Люди каменного века кремировали своих покойников в кострах около 9000 лет назад. Об этом говорит находка, сделанная археологами на территории современного Израиля. Развитие кремации могло быть связано с изменением религиозных верований людей и переходом от поклонения предкам к другим формам.
Экспедиция во главе с Фанни Боккантен из Национального центра научных исследований в Париже проводила раскопки в деревне каменного века, которая получила название Бейсамун. Она была населена людьми между 7200 и 6400 годами до нашей эры.
Во время раскопок они обнаружили яму U-образной формы, 80 сантиметров в поперечнике и 60 сантиметров глубиной. Бока ямы были залиты мокрой грязью, похожей на ту, что использовали в других местах деревни для изготовления глиняных кирпичей. В середине ямы команда обнаружила большое количество пепла, в котором было 355 фрагментов обугленных человеческих костей.
Вероятно, все кости принадлежат одному человеку, пол которого не может быть определен. Останки датируются периодом между 7030 и 6700 годами до нашей эры. Причина смерти человека неизвестна. В левой лопатке было обнаружено острие снаряда, что указывает на ранение. Однако оно зажило. «Это была чистая рана, без инфекций», — говорит Боккантен.
Пепел был остатками дров, сложенных в костер и подожженных. Неизвестно, находилось ли тело на вершине костра или внутри него.
Боккантен указывает на простоту кремации. Некоторые древние погребальные обычаи были чрезвычайно сложными и состояли из нескольких этапов. Например, люди каменного века в деревне Чаталхёюк в Турции хоронили родственников под полами домов. Спустя некоторое время их откапывали, удаляли череп и хоронили в новой яме с другими черепами. «Во время кремации вы даже не ждете процесса распада», — отмечает Боккантен.
Эта находка стала самым ранним свидетельством кремации в Юго-Западной Азии, но не самым древним в мире. Например, археологи нашли кремированные останки ребенка возрастом 11 500 лет назад на Аляске. «Непонятно, сколько раз кремация изобреталась независимо», — говорит Боккантен.
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