Люди посещали Фолклендские острова до прибытия европейцев

Фолклендские острова могли быть открыты в 1591-1592 годах английским мореплавателем Джоном Дейвисом, командовавшим кораблем в экспедиции английского корсара Томаса Кавендиша, однако нет единого мнения о том, открыли ли ранние исследователи Фолкленды или другие острова в Южной Атлантике.
Первая бесспорная высадка на острова приписывается английскому капитану Джону Стронгу, который в 1690 году по пути в Перу и к побережью Чили открыл Фолклендский пролив и заметил воду и дичь на островах. Прибывшие сюда мореплаватели не обнаружили на островах коренного населения, поэтому считалось, что нога человека не ступала на эти земли до европейцев.
Однако результаты нового исследования, проведенного учеными из Университета штата Мэн, говорят об обратном: человеческая деятельность на островах предшествовала приходу европейцев на столетия.
Исследователи собрали кости животных, фрагменты древесного угля и другие предметы со всех островов в ходе нескольких экспедиций и изучили их на наличие признаков человеческой деятельности с использованием радиоуглеродного датирования и других лабораторных методов.
Ранее один из землевладельцев обнаружил каменное острие на Новом острове. Оно соответствует технологии, которую коренные жители Южной Америки использовали в течение последних 1000 лет. Команда изучила этот участок, собрав образцы костей морских львов и пингвинов. Кости были сложены отдельными кучками в одном месте. Исследователи считают, что расположение, объем и тип костей указывают на то, что они, вероятно, были собраны людьми.
Большинство собранных учеными свидетельств указывают на то, что коренные жители Южной Америки, вероятно, путешествовали на Фолклендские острова между 1275 г. и 1420 г. н. э. Даты прибытия до 1275 г. н. э., однако, нельзя исключать, поскольку некоторые свидетельства датируются еще раньше.
По мнению исследователей, коренные жители, вероятно, посещали острова несколько раз на короткий срок, и не задерживались на них на долгое время. В результате они оставили там немного культурных материалов, но их было достаточно, чтобы ученые нашли заметный антропогенный и палеоэкологический след и провели свое исследование.
Хэмли заинтересовалась Фолклендскими островами из-за вымершего вида фолклендской лисицы Dusicyon australis, также известной как варрах. Фолклендская лисица была единственным местным и наземным млекопитающим, обитавшим на этих островах во время прибытия европейцев. Последующая охота уничтожила этот вид в 1856 году.
В течение многих лет ученые, в том числе Чарльз Дарвин, обсуждали происхождение фолклендской лисицы и то, как она появилась на островах. Хэмли предполагает, что люди, возможно, завезли этот вид на архипелаг до его заселения европейцами. Многие ранее отвергали эту версию за отсутствием научных доказательств, но новое исследования вновь открывает эту возможность.
Во время экспедиции на острова в 2018 году Хэмли и ее коллеги нашли три образца костей фолклендской лисицы. Углеродное датирования и изотопный анализ показали, что животные питались в основном морскими львами и котиками, что совпадает с рационом мореплавателей Южной Америки в доисторические времена. Это может означать, что люди приручили этих лисиц и кормили их. Хотя не исключено, что варрах поедала мертвых или больных животных на побережье.