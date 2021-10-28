Люди посещали Фолклендские острова до прибытия европейцев

Фолклендские острова могли быть открыты в 1591-1592 годах английским мореплавателем Джоном Дейвисом, командовавшим кораблем в экспедиции английского корсара Томаса Кавендиша, однако нет единого мнения о том, открыли ли ранние исследователи Фолкленды или другие острова в Южной Атлантике.

Первая бесспорная высадка на острова приписывается английскому капитану Джону Стронгу, который в 1690 году по пути в Перу и к побережью Чили открыл Фолклендский пролив и заметил воду и дичь на островах. Прибывшие сюда мореплаватели не обнаружили на островах коренного населения, поэтому считалось, что нога человека не ступала на эти земли до европейцев.

Однако результаты нового исследования, проведенного учеными из Университета штата Мэн, говорят об обратном: человеческая деятельность на островах предшествовала приходу европейцев на столетия.

Исследователи собрали кости животных, фрагменты древесного угля и другие предметы со всех островов в ходе нескольких экспедиций и изучили их на наличие признаков человеческой деятельности с использованием радиоуглеродного датирования и других лабораторных методов.