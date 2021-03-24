Майя могли использовать соль в качестве денег
Анализ древнего затопленного соляного производства в Белизе выявил обширные и удивительные подробности о методах изготовления соли великой цивилизацией майя во время ее классического периода, который длился с 250 по 900 год нашей эры.
В статье, опубликованной в последнем выпуске Journal of Anthropological Archaeology, профессор Университета штата Луизиана Хизер МакКиллоп обобщает результаты своего 17-летнего исследования соляного производства Пейнс-Крик, обширного солеваренного комплекса, который она обнаружила сохранившимся на дне морской лагуны в мангровом лесу, недалеко от побережья на юге Белиза.
МакКиллоп убедительно доказывает, что соль была очень ценным товаром в цивилизации майя, и что те, кто знал, как ее добывать, могли использовать свои навыки для получения прибыли.
За время своей карьеры МакКиллоп обнаружила останки более 100 соляных кухонь майя, которые были разбросаны по низменностям южного Белиза. Но затопленные соляные копи, которые она нашла спрятанными в глубинах мангрового леса, предоставили ей уникальную возможность расширить свои знания о методах производства соли майя и узнать больше об их итоговых целях.
Работа МакКиллоп началась на участке Пейнс-Крик в 2004 году, когда она обнаружила первые остатки соляной фабрики во время исследования лагуны, которая, как она знала, была образована сравнительно недавним (после майя) подъемом уровня моря. Самым значительным ее открытием в то время были сотни деревянных шестов, которые она идентифицировала как опорные колонны. Именно такой тип колонн обычно использовался в постройках майя, связанных с производством соли.
За прошедшие годы МакКиллоп и ее команда обнаружили более 4000 таких шестов, которые были защищены от быстрого разрушения соленой водой. Некоторые из других артефактов, которые ученая нашла под водой на этом месте, включают деревянное каноэ, весло, каменные орудия, используемые для соления рыбы и мяса, часть соломенных крыш и сотни предметов частично неповрежденной керамической посуды.
В целом МакКиллоп и ее коллеги обнаружили 70 соединенных между собой комнат и зданий на подводной территории площадью в пять квадратных километров, что подчеркивает, насколько массивными и производительными должны были быть соляные комбинаты в Пейнс-Крик.
По словам Маккилоп, майя добывали соль, выпаривая ее из соляного раствора в керамических горшках. Чтобы больше узнать об этой практике, она поручила своим аспирантам выполнить необычное задание. Они должны были изучить отсканированные изображения 449 фрагментов керамической посуды, найденных в Пейнс-Крик, и создать пластиковые копии горшков с помощью 3D-принтера.
После того, как работа была выполнена, выяснилось, что соледобытчики использовали варочные котлы одинакового размера. Это означало, что они делали соленые лепешки одинакового размера и, соответственно, одинаковой стоимости.
В то время соль ценилась высоко, прежде всего из-за того, что с ее помощью можно было дольше хранить мясо. Это было необходимо всем, и поэтому люди вполне могли использовать соленые лепешки, произведенные по определенным стандартам, в качестве денежной формы.
На пике своего могущества население майя могло достигать двух миллионов, что создавало выгодные возможности для ремесленников и торговцев, которые могли производить ценные продукты в больших количествах для распространения по обширным торговым сетям.
Работающие на полную мощность кухни, обнаруженные МакКиллоп и ее коллегами, могли производить достаточно соли, чтобы удовлетворять потребности нескольких тысяч человек ежедневно.