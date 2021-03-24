Майя могли использовать соль в качестве денег

Анализ древнего затопленного соляного производства в Белизе выявил обширные и удивительные подробности о методах изготовления соли великой цивилизацией майя во время ее классического периода, который длился с 250 по 900 год нашей эры.

В статье, опубликованной в последнем выпуске Journal of Anthropological Archaeology, профессор Университета штата Луизиана Хизер МакКиллоп обобщает результаты своего 17-летнего исследования соляного производства Пейнс-Крик, обширного солеваренного комплекса, который она обнаружила сохранившимся на дне морской лагуны в мангровом лесу, недалеко от побережья на юге Белиза.

МакКиллоп убедительно доказывает, что соль была очень ценным товаром в цивилизации майя, и что те, кто знал, как ее добывать, могли использовать свои навыки для получения прибыли.