Мальчик нашел 1500-летний артефакт, собирая грибы

13-летний Став Меир вместе со своим отцом и братьями отправился собирать грибы неподалеку от израильского города Кесария. Незадолго до этого в этом районе прошли сильные ливни, и семья решила, что настало подходящее время для сбора грибов. Во время поиска Став заметил торчащую из земли мраморную плиту. По словам мальчика, изучавшего в школе археологию, он сразу понял, что ему попалось нечто древнее.

Согласно местному законодательству, о любой находке, которая может иметь историческое значение, необходимо сообщать в Управление древностей Израиля (IAA). Исследовать плиту отправился доктор археологических наук Питер Гендельман. Он сообщил, что плита представляет собой часть надгробия с гравировкой на греческом языке: на артефакте сохранились слова «могила» и имя умершего — «Анастасий» или «Анастасия».