Маори могли открыть Антарктиду за тысячу лет до европейцев

28 января 1820 года был открыт шестой земной материк — Антарктида. Честь его открытия принадлежит русской кругосветной военно-морской экспедиции под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. Спустя год моряки китобойного корабля «Сесилия» под командованием капитана Джона Дэвиса впервые высадились на континенте.
Однако это лишь официально задокументированная история. Новое исследование новозеландских ученых предполагает, что коренные жители Новой Зеландии — маори — имеют значительно более длительную историю взаимодействия с самым южным континентом Земли.
Исследовательская группа, возглавляемая биологом-экологом Присциллой Вехи из Manaaki Whenua Landcare Research, в своей работе изучила устные истории, а также «серую литературу», то есть исследования, отчеты, технические документы и другие материалы, опубликованные организациями за пределами общих академических и коммерческих каналов публикации.
Авторы работы обратили внимание на плавание вождя Уи-те-Рангиоры, которое случилось в начале VII века нашей эры. Уи-те-Рангиора был полинезийским мореплавателем с острова Раротонга. Согласно легенде маори, он плыл на юг и встретил льдины и айсберги в Южном океане. Ученые предполагают, что именно моряки из его команды могли быть первыми людьми, увидевшими берега Антарктиды.
«Путешествие и возвращение Уи-те-Рангиоры являются частью истории народа нгати раруа, и эти истории появляются в нескольких различных сказаниях. Это открытие, возможно, не станет большим сюрпризом для наших читателей-маори, которые рассказывают эти истории на протяжении поколений, но в академической литературе еще предстоит пройти долгий путь, чтобы овладеть этим богатством знаний», — пишут авторы работы.
Некоторые исследователи предполагают, что Уи-те-Рангиора достиг шельфового ледника Росс, хотя и не высаживался на него.
Путешествие Уи-те-Рангиоры не было последним посещением маори Антарктиды. Те Ату — человек из племени нгапухи — считается первым маори и первым новозеландцем, посетившим побережье Антарктиды в 1840 году в составе исследовательской экспедиции Соединенных Штатов.
Маори также были частью «эпохи освоения Антарктики» в конце XIX — начале ХХ века, помогая европейским исследователям.
«Участие маори в антарктических путешествиях и экспедициях продолжается и по сей день, но редко подчеркивается», — пишут авторы работы.