Маори могли открыть Антарктиду за тысячу лет до европейцев

28 января 1820 года был открыт шестой земной материк — Антарктида. Честь его открытия принадлежит русской кругосветной военно-морской экспедиции под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. Спустя год моряки китобойного корабля «Сесилия» под командованием капитана Джона Дэвиса впервые высадились на континенте.

Однако это лишь официально задокументированная история. Новое исследование новозеландских ученых предполагает, что коренные жители Новой Зеландии — маори — имеют значительно более длительную историю взаимодействия с самым южным континентом Земли.

Исследовательская группа, возглавляемая биологом-экологом Присциллой Вехи из Manaaki Whenua Landcare Research, в своей работе изучила устные истории, а также «серую литературу», то есть исследования, отчеты, технические документы и другие материалы, опубликованные организациями за пределами общих академических и коммерческих каналов публикации.

Авторы работы обратили внимание на плавание вождя Уи-те-Рангиоры, которое случилось в начале VII века нашей эры. Уи-те-Рангиора был полинезийским мореплавателем с острова Раротонга. Согласно легенде маори, он плыл на юг и встретил льдины и айсберги в Южном океане. Ученые предполагают, что именно моряки из его команды могли быть первыми людьми, увидевшими берега Антарктиды.