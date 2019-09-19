Точная копия корабля «Индевор», на котором Джеймс Кук совершил кругосветное путешествие, должна была стать частью празднования под названием «Туиа 250», или «Встреча 250». Мероприятие, которое пройдет в октябре, посвящено встрече европейской цивилизации с культурой местных аборигенов.

Но коренной народ Новой Зеландии далек от теплых воспоминаний по поводу этого события. Более того, большинство маори считают Джеймса Кука колонистом, который принес местным народам одни лишь беды. Маори хотят подобрать островам Кука другое название.

«Он был варваром, как и большинство людей времен имперской экспансии. Куда бы он ни шел, где бы ни находился, везде происходили убийства, похищения, изнасилования и просто много невзгод для коренных жителей.

Мы возражаем против «Туиа 250» и использования таких эвфемизмов как «встреча», чтобы замаскировать то, что на самом деле было вторжением», – говорит представительница маори Анахора Герберт-Грейвс.

Сайт мероприятия описывает «Туиа 250» как возможность «признать и почтить память двух необыкновенных путешествующих традиций и культур – каждая со своим наследием и технологиями, возможностями и уязвимостями».

Ранее стало известно, что ученые, возможно, обнаружили тот самый «Индевор», на котором Кук был у берегов Австралии и Новой Зеландии. Он затонул у побережья штата Род-Айленд в США.