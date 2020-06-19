Минобороны опубликовало секретные документы о первых днях Великой Отечественной войны

Архивные документы включают в себя оперативные и разведывательные сводки Генштаба Красной Армии, сводки с фронтов и шифрограммы, датируемые 22–24 июня 1941 года, а также воспоминания и доклады участников боев и записи из дневника начальника штаба 3-й армии Западного фронта генерал-майора Александра Кондратьевича Кондратьева.
Среди других документов, рассекреченных минобороны: телеграмма о создании Ставки Главного Командования ВС СССР от 23.06.1941, журнал боевых действий войск Южного Фронта 24.06.1941, приказ Главного Управления политической пропаганды Красной Армии, в котором из запаса в ряды Красной Армии призывается 31 литератор, в том числе Александр Твардовский и карта с положением войск Западного фронта на первый день войны.
В документе с данными Разведуправления Генштаба Красной Армии говорится, что к 22 июня 1941 года гитлеровское командование сосредоточило на границе с СССР 114 пехотных, 11 моторизованных и 15 танковых дивизий.
Начальник Генштаба генерал армии Георгий Константинович Жуков констатировал, что противник упредил советские войска в развертывании. Гитлеровцы вынудили части Красной Армии принять бой в процессе занятия исходного положения по плану прикрытия и, воспользовавшись образовавшимся преимуществом, достигли на отдельных направлениях частного успеха.
С первых дней войны командование Красной Армии активно изучало опыт прошедших боев. Для этого проводились, в том числе опросы командиров частей, противостоявших частям вермахта. Интерес представляло управление войсками, взаимодействие наземных войск Красной Армии с авиацией, организация тыла, связи, разведки, дисциплина личного состава, эффективность использования танков, артиллерии, а также тактика и действия противника, его сильные и слабые стороны.
Минобороны опубликовало документы с опросами в разделе «Сообщения раненых командиров Красной Армии в первые дни войны». Командиры указывали на слабости врага, в частности докладывали, что немецкие войска практически не ведут военных действий ночью, что позволяет в это время суток легко выходить из окружения, «беспечность в расположении танковых частей на отдых» и слабую стойкость при штыковых атаках. Однако в противовес силам Красной Армии немецкая артиллерия отличалась высокой точностью огня и не испытывала недостатка в боеприпасах и ресурсах.
Командиры докладывали о большом количестве трудностей, с которыми советская армия сталкивалась в первые дни войны, в частности о периодически возникающем хаосе в армейских тылах, плохой радиосвязи, низкой поддержке авиации, неэффективности танковой разведки, отсутствии запчастей к военной технике, что вынуждало бросать практически новые машины и о других проблемах.
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