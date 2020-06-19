Минобороны опубликовало секретные документы о первых днях Великой Отечественной войны

Архивные документы включают в себя оперативные и разведывательные сводки Генштаба Красной Армии, сводки с фронтов и шифрограммы, датируемые 22–24 июня 1941 года, а также воспоминания и доклады участников боев и записи из дневника начальника штаба 3-й армии Западного фронта генерал-майора Александра Кондратьевича Кондратьева.

Среди других документов, рассекреченных минобороны: телеграмма о создании Ставки Главного Командования ВС СССР от 23.06.1941, журнал боевых действий войск Южного Фронта 24.06.1941, приказ Главного Управления политической пропаганды Красной Армии, в котором из запаса в ряды Красной Армии призывается 31 литератор, в том числе Александр Твардовский и карта с положением войск Западного фронта на первый день войны.