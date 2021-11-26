Мода древних: в Польше нашли одно из старейших украшений в Евразии

Кулон, вероятно, носили на шее, но достоверных доказательств этому нет. Ведущий автор исследования Сахра Таламо отмечает, что кулон был создан в то время, когда люди, анатомически уже сходные с нами, начали делать украшения по всему миру. Почему это случилось именно тогда, остается загадкой, которую пытаются раскрыть исследователи.

«Это очень хороший вопрос, но на данный момент мы не можем сказать много. Мы не знаем, с какими изменениями они столкнулись, что заставило Homo sapiens создать такой замечательный артефакт», – говорит Таламо.

Пещера Стайня, что значит «Конюшня», расположена в горах на Краковско-Ченстоховской возвышенности, между селами Мирув и Боболице в Силезском воеводстве. Первое научное описание пещеры дал в 1951 году зоолог и палеонтолог Казимеж Ковальский. Знаменитой пещера Стайня стала в 2008, когда археологи обнаружили в ее осадочных слоях многочисленные кремневые орудия, кости животных и первые останки неандертальцев.

Почитайте о мраморных украшениях, которые нашли в Денисовой пещере, – не менее древних.