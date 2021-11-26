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История

Мода древних: в Польше нашли одно из старейших украшений в Евразии

National Geographic Россия
26 ноября 2021
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Фото: Antonino Vazzana
Ему примерно 41 500 лет.

Польские археологи обнаружили остатки кулона возрастом 41 500 лет, сделанного из бивня мамонта. Они считают, что это старейшее из известных украшений в Евразии. Кулон из двух частей был найден во время археологических раскопок, проведенных в пещере Стайня.

Орнамент кулона представляет собой более 50 пунктирных отметин в виде неправильной петли. Также на нем есть два сквозных отверстия. По мнению исследователей, узор углублений может быть системой подсчета добычи или иметь отношение к лунным циклам.

«Это украшение говорит о необычайных творческих способностях живших здесь людей, а также об их умении обращаться с орудиями труда. Толщина подвески составляет всего 3,7 мм, что говорит о невероятной ловкости, с которой в ней были проделаны отверстия и начерчены узоры», – Виолетта Новачевска, соавтор исследования.

Кулон, вероятно, носили на шее, но достоверных доказательств этому нет. Ведущий автор исследования Сахра Таламо отмечает, что кулон был создан в то время, когда люди, анатомически уже сходные с нами, начали делать украшения по всему миру. Почему это случилось именно тогда, остается загадкой, которую пытаются раскрыть исследователи.

«Это очень хороший вопрос, но на данный момент мы не можем сказать много. Мы не знаем, с какими изменениями они столкнулись, что заставило Homo sapiens создать такой замечательный артефакт», – говорит Таламо.

Пещера Стайня, что значит «Конюшня», расположена в горах на Краковско-Ченстоховской возвышенности, между селами Мирув и Боболице в Силезском воеводстве. Первое научное описание пещеры дал в 1951 году зоолог и палеонтолог Казимеж Ковальский. Знаменитой пещера Стайня стала в 2008, когда археологи обнаружили в ее осадочных слоях многочисленные кремневые орудия, кости животных и первые останки неандертальцев.

Почитайте о мраморных украшениях, которые нашли в Денисовой пещере, – не менее древних. 

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