Могилу парфянского воина случайно обнаружили во время захоронения жертв COVID-19
Скелет и коллекция древних артефактов парфянского воина были обнаружены на кладбище в деревне Паджи в провинции Мазандаран на севере Ирана. Древние останки были подняты ковшом экскаватора, который копал могилы для жертв коронавирусной инфекции.
Провинция Мазандаран, расположенная к югу от Каспийского моря, стала одним из наиболее пострадавших от пандемии иранских регионов, и Минздрав страны считает ее «красной зоной». Историк Мехди Изади, заместитель руководителя Министерства культурного наследия, организации туризма и ремесел в провинции Мазандаран, рассказал, что иранский протокол о захоронении жертв COVID-19 требует организации могил на глубине около 3 метров. Кости воина были обнаружены на глубине 2,5 метра.
По словам Изади, найденные части скелета, меча, колчана со стрелами, кинжала, щита и глиняного сосуда относятся к парфянскому (арсакидному) периоду.
Парфяне были воинственным народом, ловкими наездниками и отличными стрелками из лука. В 256 до н. э. образовали под предводительством Арсакидов самостоятельное государство, со временем превратившееся в крупную империю, включавшую территории между Евфратом и Индом, Каспийским и Аравийским морями. Парфянское царство просуществовало до 226 года н. э., когда его сменила новая персидская империя Сасанидов.
Армия Парфии значительно отличалась от армий централизованных государств той эпохи, в которых главный упор при формировании армий отдавали регулярным войскам, при которых пехота являлась основной силой. Парфянское войско представляло собой совокупность отдельных военных формирований, царя, знати, сатрапов, мелких князьков и союзных царей, каждый из которых, исходя из средств, должен был содержать определенное количество воинов.
У воина, обнаруженного в деревне Паджи не было сложного лука или пластинчатой брони, но у него был меч, и, если это было функциональное, а не церемониальное оружие, то, вероятно, он принадлежал к парфянской пехоте. Она была сравнительно невелика по численности, но их роль была не менее важной, поскольку пехотинцы в основном использовались в качестве стражников парфянских фортов.
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