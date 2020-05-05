Могилу парфянского воина случайно обнаружили во время захоронения жертв COVID-19

Скелет и коллекция древних артефактов парфянского воина были обнаружены на кладбище в деревне Паджи в провинции Мазандаран на севере Ирана. Древние останки были подняты ковшом экскаватора, который копал могилы для жертв коронавирусной инфекции.

Провинция Мазандаран, расположенная к югу от Каспийского моря, стала одним из наиболее пострадавших от пандемии иранских регионов, и Минздрав страны считает ее «красной зоной». Историк Мехди Изади, заместитель руководителя Министерства культурного наследия, организации туризма и ремесел в провинции Мазандаран, рассказал, что иранский протокол о захоронении жертв COVID-19 требует организации могил на глубине около 3 метров. Кости воина были обнаружены на глубине 2,5 метра.

По словам Изади, найденные части скелета, меча, колчана со стрелами, кинжала, щита и глиняного сосуда относятся к парфянскому (арсакидному) периоду.