Мумии оказались гораздо старше, чем мы думали
Согласно новым свидетельствам, древние египтяне научились сложному процессу мумификации своих мертвых на целую 1000 лет раньше, чем считалось до этого.
Сохранившееся тело высокопоставленного дворянина по имени Хуви, обнаруженное в 2019 году в роскошной гробнице в Саккаре, оказалось намного старше, чем предполагалось. Возможно, мумия Хуви является древнейшей из когда-либо найденных. Находку датируют эпохой Древнего царства (середина XXVIII — середина XXI века до н. э.). Это доказывает, что методы мумификации в Египте были хорошо развиты уже 4000 лет назад.
Ранее считалось, что комплексная мумификация тела, которая включала тончайшие льняные ткани и высококачественную смолу, распространилась в Египте около 3000 лет назад.
New #archaeological discovery in #Saqqara, #Egypt: An exceptionally painted tomb of a fifth Dynasty dignitary named #Khuwy pic.twitter.com/wI34aXQS3J— Ministry of Tourism and Antiquities (@TourismandAntiq) April 14, 2019
По словам Икрам, до сих пор считалось, что мумификация в Древнем Царстве была относительно примитивной. Она состояла из обезвоживания тела, которое не всегда было успешным, удаления мозга и лишь изредка – удаления внутренних органов. Кроме того, в Древнем Царстве, как считалось, не уделяли большого внимания интерьеру гробниц. Но не в случае с Хуви. Его мумификация была произведена по всем сложным канонам, которые были установлены тысячу лет спустя.
Это одно из главных открытий, подробности которых расскажут в серии документальных фильмов National Geographic «Утерянные сокровища Египта». Историю мумии Хуви покажут в четвертом эпизоде под названием «Восстание мумий» 28 ноября.
«Ученые знали, что глиняная посуда в гробнице датировалась Древним Царством, но Икрам не думала, что мумия была того же периода, потому что она сохранилась слишком хорошо. Они не подозревали, что процесс мумификации в то время мог быть настолько продвинутым», – отмечает продюсер сериала Том Кук.
Иероглифы внутри гробницы Хуви позволили египтологам сделать вывод, что это было последнее пристанище дворянина, жившего в период Древнего Царства (с 2575 г. до н.э. до 2150 г. до н.э.). Его тело обработали высококачественными смолами и льняными тканями.
«Это невероятно. Единственный раз, когда я видела так много столь качественного льна, относился ко времени 21-й династии. А 21-я династия египетских фараонов правила более чем через тысячу лет после того, как жил Хуви», – говорит Икрам.
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