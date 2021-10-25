Мумии оказались гораздо старше, чем мы думали

Согласно новым свидетельствам, древние египтяне научились сложному процессу мумификации своих мертвых на целую 1000 лет раньше, чем считалось до этого.

Сохранившееся тело высокопоставленного дворянина по имени Хуви, обнаруженное в 2019 году в роскошной гробнице в Саккаре, оказалось намного старше, чем предполагалось. Возможно, мумия Хуви является древнейшей из когда-либо найденных. Находку датируют эпохой Древнего царства (середина XXVIII — середина XXI века до н. э.). Это доказывает, что методы мумификации в Египте были хорошо развиты уже 4000 лет назад.

Ранее считалось, что комплексная мумификация тела, которая включала тончайшие льняные ткани и высококачественную смолу, распространилась в Египте около 3000 лет назад.