Мумия испуганного человека: жуткая находка в Перу

Ученые из перуанского национального Университета Сан-Маркос обнаружили под землей мумию возрастом от 800 до 1200 лет. Раскопки велись в местности Кахамаркилья (Cajamarquilla), примерно в 25 километрах от столицы. Эта территория занимает площадь около 167 гектаров и является одним из крупнейших археологических памятников в стране.
В период расцвета культуры Лима это был глинобитный город, служивший важным торговым центром. Он был заселен в течение первого тысячелетия нашей эры, но за несколько сотен лет до испанского завоевания люди покинули его: причиной стали изменение климата, землетрясения и другие стихийные бедствия. Однако за время своего существования город процветал, и теперь археологи находят новые и новые свидетельства прошлого. Уже раскопаны остатки храмовых пирамид, широкие улицы, церемониальные площади, кладбища, подземные зернохранилища, каналы и множество других объектов.
Мумия, найденная в подземной гробнице, находилась в сидячем положении «в позе эмбриона» и была перевязана веревками, а ее руки прикрывали ладонями лицо. Умерший человек выглядит испуганным или замученным, но исследователи уверяют, что такое расположение тела и конечностей было общепринятым в похоронных ритуалах горной части Перу. По предварительным данным, тело принадлежало молодому человеку в возрасте от 18 до 30 лет.
Archaeology Team from @UNMSM_ found a well-preserved mummy in Cajamarquilla archaeological site. This pre-Inca mummy appears to be male, originary from La Sierra (Peruvian Andes range).@IFRArchaeology @archaeologyart @AmericanAnthro pic.twitter.com/giTTtk0Xs8— Vásquez (@criskotsu) November 25, 2021
Рядом с гробницей ученые обнаружили раковины нескольких морских моллюсков. С учетом того, что Кахамаркилья находится аж в 25 километрах от побережья, археологи делают вывод о том, что это – подношения покойному. Неподалеку также были разбросаны кости морских свинок и ламы, и это подтверждает версию о поминальных ритуалах: в древнем Перу родственники приносили на могилу мясо, чтобы «разделить» трапезу с умершим.
Точное место находки – в центре торговой площади – позволяет предположить, что мумифицированный человек имел высокий статус, а не был обычным гражданином. Если он и не принадлежал к властям, то по крайней мере мог быть очень успешным торговцем.
Archaeologists in Peru found a mummy tied with ropes in fetal position surrounded by various offering materials in the archaeological complex of Cajamarquilla, located east of Lima. The body reportedly belongs to a man and dates back to pre-Inca times. pic.twitter.com/zeA1oCswMQ— CBS News (@CBSNews) November 27, 2021
Команда приступила к детальному анализу, включающему углеродное датирование, что позволит сузить период времени и узнать больше о личности «испуганной» мумии. Хотя уже сейчас специалисты знают немало о жизни людей в этой местности, от испанцев и даже до инков.