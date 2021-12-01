Мумия испуганного человека: жуткая находка в Перу

В период расцвета культуры Лима это был глинобитный город, служивший важным торговым центром. Он был заселен в течение первого тысячелетия нашей эры, но за несколько сотен лет до испанского завоевания люди покинули его: причиной стали изменение климата, землетрясения и другие стихийные бедствия. Однако за время своего существования город процветал, и теперь археологи находят новые и новые свидетельства прошлого. Уже раскопаны остатки храмовых пирамид, широкие улицы, церемониальные площади, кладбища, подземные зернохранилища, каналы и множество других объектов.

Мумия, найденная в подземной гробнице, находилась в сидячем положении «в позе эмбриона» и была перевязана веревками, а ее руки прикрывали ладонями лицо. Умерший человек выглядит испуганным или замученным, но исследователи уверяют, что такое расположение тела и конечностей было общепринятым в похоронных ритуалах горной части Перу. По предварительным данным, тело принадлежало молодому человеку в возрасте от 18 до 30 лет.