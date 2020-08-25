Мустатилы оказались одними из древнейших каменных построек в мире

Всего исследователи задокументировали 104 мустатила на южных окраинах пустыни Нефуд в Саудовской Аравии. Они признают, что в других частях страны их может быть гораздо больше. Ученые отметили, что мустатилы были расположены на разнообразной местности — некоторые даже на склонах вулканов. При этом, они сильно различались по размерам — от 15 до 616 метров в длину.

Авторам работы не удалось найти никаких доказательств, которые могли бы дать ключ к разгадке назначения построек, хотя некоторые предполагают, что мустатилы могли быть каменными вольерами для животных. Однако длинные стены оказались очень низкими, и у них нет очевидных точек входа, что говорит не в пользу этой версии.

Возможно, памятники были местом для проведения ритуалов, но непонятно, каких именно. Ученые отметили, что потребуется гораздо больше исследований, чтобы определить назначение структур.

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