Мустатилы оказались одними из древнейших каменных построек в мире

Международная группа исследователей провела одно из самых подробных исследований мустатилов на сегодняшний день, обнаружив, что они являются одними из самых старых каменных сооружений в мире. В своей статье, опубликованной в журнале The Holocene, группа описывает свое исследование уникальных структур, впервые открытых в 2017 году, и то, что они узнали о них.
Мустатилы — это сооружения, похожие на заборы, построенные людьми тысячи лет назад на территории нынешней Саудовской Аравии путем нагромождения камней для образования низких стен (стены тогда были сформированы в форме прямоугольников). В большинстве случаев большинство идентифицированных мустатилов невозможно распознать с земли — современные исследования включают снимки с самолетов и спутниковые изображения.
Изначально таинственные каменные постройки назвали «воротами», поскольку они напоминают ворота с высоты птичьего полета, однако затем их переименовали. Мustatil в переводе с арабского означает «прямоугольник». В рамках нового проекта ученые провели исследование всех известных мустатилов (с использованием спутниковых снимков) и посетили их на местности. Кроме того, они получили разрешение на сбор остатков древесного угля, которые был использован, чтобы датировать один из мустатилов примерно 5000 г. до н.э.
Археологи считают, что изначально многие из мустатилов имели платформы, установленные на обоих концах «прямоугольника». На одной из таких платформ они обнаружили доисторическую картину с геометрическими узорами, которые ранее не встречались в наскальной живописи.
Всего исследователи задокументировали 104 мустатила на южных окраинах пустыни Нефуд в Саудовской Аравии. Они признают, что в других частях страны их может быть гораздо больше. Ученые отметили, что мустатилы были расположены на разнообразной местности — некоторые даже на склонах вулканов. При этом, они сильно различались по размерам — от 15 до 616 метров в длину.
Авторам работы не удалось найти никаких доказательств, которые могли бы дать ключ к разгадке назначения построек, хотя некоторые предполагают, что мустатилы могли быть каменными вольерами для животных. Однако длинные стены оказались очень низкими, и у них нет очевидных точек входа, что говорит не в пользу этой версии.
Возможно, памятники были местом для проведения ритуалов, но непонятно, каких именно. Ученые отметили, что потребуется гораздо больше исследований, чтобы определить назначение структур.
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