Мужская и женская диета: чем питались жители Геркуланума, уничтоженного Везувием

Почти 2000 лет назад извержение Везувия погребло под собой приморский римский Геркуланум – город погиб в том же потоке горячего пепла и газа, который уничтожил Помпеи. В регионе отлично сохранились останки людей (и не только), поэтому века спустя ученые продолжают совершать там любопытные открытия. Новое исследование позволило нам узнать больше о диете древних римлян, живших подле Везувия.
В предыдущей работе ученые проанализировали содержание коллагена в костях 17 жертв извержения вулкана и пришли к выводу, что у мужчин в Геркулануме была более разнообразная диета, чем у женщин. В новом исследовании ученые выделили определенные аминокислоты – строительные блоки белков – из коллагена и определили соотношение разновидностей, или изотопов атомов азота и углерода. Эти изотопы можно отнести к конкретным продуктам питания.
Благодаря найденным в Геркулануме останкам растений и животных, ученые знают, что местные жители ели зерновые продукты, такие как пшеница и просо. Они также употребляли чечевицу, фасоль, вишню, персики и оливки, а также в их меню входило около 70 видов рыб и моллюсков из Неаполитанского залива.
Новый анализ показал, что жители Геркуланума ели очень много морепродуктов даже в сравнении с современными людьми, живущими в средиземноморском регионе сегодня. Примерно четверть их белка была получена из близлежащего моря, что почти втрое больше, чем в современной средиземноморской диете.
Оливковое масло также было очень популярным продуктом. Оно составляло не менее 12% процентов калорий, потребляемых в Геркулануме. Находка подтверждает исторические источники, свидетельствующие о том, что средний римлянин потреблял около 20 литров масла в год, и что масло было одним из самых важных источников жира в их рационе.
Анализ команды показал, что мужчины в среднем получали в 1,6 раза больше диетического белка из морепродуктов по сравнению с женщинами. Исследователи полагают, что разнообразное питание мужчин может быть связано с тем, что они проводили больше времени вне дома. Женщины Геркуланума ели больше мяса, яиц и молочных продуктов, а также фруктов и овощей (оттуда и получали большую долю белка), а мужчинам доставалось больше злаков, рыбы и морепродуктов, которые считались деликатесом.
Ученые признают, что диета Геркуланума не может быть репрезентативной для Древнего Рима в целом. Вероятно, что жители города, расположенного на берегу богатого Неаполитанского залива, в окружении плодородной вулканической почвы и недалеко от крупного порта, импортирующего товары со всего Средиземного моря, питались особенно хорошо и разнообразно.