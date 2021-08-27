Мужская и женская диета: чем питались жители Геркуланума, уничтоженного Везувием

Почти 2000 лет назад извержение Везувия погребло под собой приморский римский Геркуланум – город погиб в том же потоке горячего пепла и газа, который уничтожил Помпеи. В регионе отлично сохранились останки людей (и не только), поэтому века спустя ученые продолжают совершать там любопытные открытия. Новое исследование позволило нам узнать больше о диете древних римлян, живших подле Везувия.

В предыдущей работе ученые проанализировали содержание коллагена в костях 17 жертв извержения вулкана и пришли к выводу, что у мужчин в Геркулануме была более разнообразная диета, чем у женщин. В новом исследовании ученые выделили определенные аминокислоты – строительные блоки белков – из коллагена и определили соотношение разновидностей, или изотопов атомов азота и углерода. Эти изотопы можно отнести к конкретным продуктам питания.

Благодаря найденным в Геркулануме останкам растений и животных, ученые знают, что местные жители ели зерновые продукты, такие как пшеница и просо. Они также употребляли чечевицу, фасоль, вишню, персики и оливки, а также в их меню входило около 70 видов рыб и моллюсков из Неаполитанского залива.

Новый анализ показал, что жители Геркуланума ели очень много морепродуктов даже в сравнении с современными людьми, живущими в средиземноморском регионе сегодня. Примерно четверть их белка была получена из близлежащего моря, что почти втрое больше, чем в современной средиземноморской диете.