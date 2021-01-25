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История

На Аляске нашли потерянный форт клана, боровшегося с колонизаторами из России

National Geographic Россия
25 января 2021
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Исторический рисунок крепости Шискиноу
Фото: Sitka National Historical Park
Индейский клан тлинкитов противостоял русским войскам 12 лет.

Исследователи на Аляске с помощью радаров определили местонахождение неуловимого аляскинского форта XIX века. Они обнаружили остатки важного исторического места — последнего физического барьера кланов тлинкитов, боровшихся против колонизаторов из России.

Впервые русские промышленники столкнулись с тлинкитами в 1792 году на острове Хинчинбрук, где между ними произошел вооруженный конфликт. Глава партии промышленников и будущий правитель Аляски Александр Баранов едва не погиб, индейцы отступили, но русские не решились закрепиться на острове и также отплыли на остров Кадьяк.

«Ожидая возвращения русских, тлинкиты построили деревянный форт Шискиноу. Здесь они ожидали прибытия российских войск, вооружившись ружьями, пушками и порохом, полученным от британско-американских торговцев», — пишут исследователи. 

Шискиноу был построен на полуострове, где устье реки Касда Хин (Индийская река) встречается с проливом Ситка на территории нынешнего города Ситка на Аляске. Сегодня он находится в Национальном историческом парке Ситка.

«Мы полагаем, что это исследование дало единственное убедительное на сегодняшний день доказательство для определения местоположения форта, который является важным местом в колониальной истории Нового Света и важным культурным символом сопротивления тлинкитов колонизации», — Томас Урбан, соавтор исследования из Корнельского университета.

В 1804 году состоялось сражение при Ситке, в котором против тлинкитов на стороне России выступили алеуты и кадьякские эскимосы. Индейская крепость была атакована двумя колоннами. С одной стороны действовал десант моряков с «Невы» под командованием лейтенанта Арбузова, с другой — Баранов с русскими промысловиками и туземцами, а также четырьмя орудиями. Русские подошли к крепости и стали устанавливать у ворот свои пушки. Индейцы открыли по ним сильный огонь из ружей и фальконетов. Под обстрелом союзные русским войскам туземцы обратились в бегство. Воодушевленные этим индейцы открыли ворота и совершили вылазку.

Под натиском тлинкитов русские также были вынуждены отступить, понеся серьезные потери — 8 убитых и 20 раненых. Среди раненых был и Баранов. Алеуты и эскимосы потеряли 16 человек убитыми и 6 ранеными.

На следующий день после штурма ободренные успехом тлинкиты обстреливали русские корабли, которые ответили орудийным огнем. Перестрелка не причинила никому никакого ущерба. Однако положение индейцев в крепости становилось все более сложным из-за истощения припасов. Военные действия были прекращены и возобновились переговоры, в результате которых большинство тлинкитов отказалось от борьбы с русскими. Индейцы оставили форт, который был занят русскими.

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Louis S. Glanzman «Битва при Ситке»

В новом документе об открытии форта на Аляске говорится, что «было проведено несколько археологических исследований для определения истинного местоположения Шискиноу, однако все они оказались неубедительными или с очень спорными результатами. Таким образом, расположение форта на Аляске было потеряно на столетие».

Теперь геофизические методы построения изображений и георадар позволили исследователям из Корнельского университета и Службы национальных парков подтвердить обнаружение потерянного деревянного форта.

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Thomas Urban Очертания крепости удалось обнаружить с помощью георадара

«Точное физическое местоположение форта ускользало от исследователей в течение столетия. Предыдущие археологические раскопки обнаружили некоторые наводящие на размышления ключи, но они так и не нашли убедительных доказательств, связывающих эти ключи», — говорит Урбан.

Проникающий радар (GPR) — это общий термин, применяемый к методам, которые используют радиоволны, обычно в диапазоне частот от 1 до 1000 МГц, для картирования структур и объектов, скрытых в земле.

Авторы исследования пишут, что дополнительных работ на этом месте не планируется, однако их результаты подтверждают предыдущие археологические изыскания. В частности, расположение участка дает больше контекста для описаний и чертежей плана 1958 года, на которых, предположительно, изображены остатки южной и западной стен аляскинского форта. Новые находки также подтверждают результаты раскопок 2010 года, в ходе которых были обнаружены ядра в северо-западном углу предполагаемого участка форта.

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