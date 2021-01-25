На Аляске нашли потерянный форт клана, боровшегося с колонизаторами из России

Исследователи на Аляске с помощью радаров определили местонахождение неуловимого аляскинского форта XIX века. Они обнаружили остатки важного исторического места — последнего физического барьера кланов тлинкитов, боровшихся против колонизаторов из России.

Впервые русские промышленники столкнулись с тлинкитами в 1792 году на острове Хинчинбрук, где между ними произошел вооруженный конфликт. Глава партии промышленников и будущий правитель Аляски Александр Баранов едва не погиб, индейцы отступили, но русские не решились закрепиться на острове и также отплыли на остров Кадьяк.

«Ожидая возвращения русских, тлинкиты построили деревянный форт Шискиноу. Здесь они ожидали прибытия российских войск, вооружившись ружьями, пушками и порохом, полученным от британско-американских торговцев», — пишут исследователи.

Шискиноу был построен на полуострове, где устье реки Касда Хин (Индийская река) встречается с проливом Ситка на территории нынешнего города Ситка на Аляске. Сегодня он находится в Национальном историческом парке Ситка.