На черепе древнего таштыка нашли следы хирургического вмешательства

Древние таштыки были скотоводами и земледельцами, населявшими Минусинскую котловину, расположенную между горными системами Южной Сибири: Кузнецким Алатау на севере, Восточным и Западным Саянами на юге. По разным оценкам, таштыкская культура была распространена здесь со II века до н. э. по VII век н. э. Таштыки известны своими сложными и уникальными погребальными обрядами.

Места погребений таштыков представляют собой как скромные грунтовые могилы, так и огромные склепы, похожие на поздние захоронения татарской знати. В 1902 году пастух наткнулся на один из таких склепов в форме колодца. Он провалился в могилу, увидел тела людей с масками на лицах и, испугавшись, убежал. Местный чиновник и исследователь Александр Адрианов, услышав об этом случае, в 1903 году провел раскопки, обнаружив три могилы, которые получили название некрополь Оглахты.

В 1969 году профессор Леонид Кызласов провел дополнительные раскопки в этом месте и нашел четвертую могилу, в которой покоился мужчина, скончавшийся в возрасте от 25 до 30 лет примерно в III веке н. э. Впоследствии его череп с посмертной маской стал экспонатом Эрмитажа.