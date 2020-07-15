На черепе древнего таштыка нашли следы хирургического вмешательства

Древние таштыки были скотоводами и земледельцами, населявшими Минусинскую котловину, расположенную между горными системами Южной Сибири: Кузнецким Алатау на севере, Восточным и Западным Саянами на юге. По разным оценкам, таштыкская культура была распространена здесь со II века до н. э. по VII век н. э. Таштыки известны своими сложными и уникальными погребальными обрядами.
Места погребений таштыков представляют собой как скромные грунтовые могилы, так и огромные склепы, похожие на поздние захоронения татарской знати. В 1902 году пастух наткнулся на один из таких склепов в форме колодца. Он провалился в могилу, увидел тела людей с масками на лицах и, испугавшись, убежал. Местный чиновник и исследователь Александр Адрианов, услышав об этом случае, в 1903 году провел раскопки, обнаружив три могилы, которые получили название некрополь Оглахты.
В 1969 году профессор Леонид Кызласов провел дополнительные раскопки в этом месте и нашел четвертую могилу, в которой покоился мужчина, скончавшийся в возрасте от 25 до 30 лет примерно в III веке н. э. Впоследствии его череп с посмертной маской стал экспонатом Эрмитажа.
Теперь компьютерное сканирование показало лицо древнего таштыка и выявило повреждения на его черепе. В результате исследования было показано, что мужчина имел каштановые волосы с косичкой, обрезанной до его погребения. Однако наиболее интересным оказалось свидетельство хирургического вмешательства, которое было найдено на лице таштыка. От его левого глаза до уха растянулся длинный шов, который, вероятно, был сделан уже после смерти, чтобы зашить смертельную рану и придать покойному нормальный внешний вид.
Исследователи не исключают, что шов мог появиться еще при жизни мужчины, и на этот вопрос мог бы ответить опытный хирург, однако работа ученых осложнялась тем, что они не могли снять маску с черепа, поскольку это бы вызвало слишком большие разрушения останков.
Шов на лице мужчины был не единственным свидетельством работы древних хирургов. С левой стороны черепа в височной области было проделано отверстие диаметром около 7 сантиметров. Как утверждают исследователи оно было сделано уже после смерти мужчины серией ударов зубилом или молотком, чтобы извлечь мозг во время подготовки к погребальному обряду.
Посмертная маска таштыка имеет черные полосы на красноватом фоне, а его зубы просвечивают через поврежденный участок в нижней части маски, что придает мумии агрессивный вид, но, по словам Панковой, компьютерная томография показала, что под маской находится лицо «спокойного спящего человека».
В дальнейшем ученые планируют провести компьютерную томографию черепов женщины и ребенка, обнаруженных в той же погребальной камере. Они хотят выяснить, были ли родственниками эти три человека.
Исследователи знают еще об одном способе захоронения древних таштыков. После смерти тела некоторых людей сжигались, а их прах и уцелевшие кости помещались в мешочки и укладывались внутрь специальных кукол-манекенов из кожи, наполненных плотно скрученной травой. Ученые полагают, что это может быть свидетельством слияния двух культур или традиций: одной, которая хоронила мертвых, и другой, которая кремировала их.
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