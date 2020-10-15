На дне Балтийского моря нашли немецкое судно, на котором может находиться Янтарная комната

12 апреля 1945 года из порта в Пиллау (ныне Балтийск Калининградской области) отплыл немецкий пароход «Карлсруэ», который участвовал в операции «Ганнибал» по эвакуации немецких жителей Восточной Пруссии. На борту судна находились 150 военных, 25 железнодорожников и 888 беженцев — всего 1083 человека вместе с экипажем — а также 360 тонн (326 кубометров) груза. На следующий день пароход был подбит торпедой советского боевого самолета, в результате чего судно затонуло, а спастись удалось 113 его пассажирам.

«Карлсруэ» был последним эвакуационным кораблем из Кёнигсберга, и по одной популярной версии, на его борт могли погрузить легендарную Янтарную комнату, вывезенную нацистами из Екатерининского дворца в Пушкине. Доподлинно известно, что этот шедевр искусства XVIII века находился в Кёнигсберге до 1945 года, а затем бесследно исчез во время штурма города советскими войсками.

Обломки корабля были найдены к северу от польского приморского города Устка, на глубине 88 метров после более чем года поисков на дне Балтийского моря. Открытием руководил Томаш Стахура — один из основателей дайв-команды Baltictech.