На дне Балтийского моря нашли немецкое судно, на котором может находиться Янтарная комната
12 апреля 1945 года из порта в Пиллау (ныне Балтийск Калининградской области) отплыл немецкий пароход «Карлсруэ», который участвовал в операции «Ганнибал» по эвакуации немецких жителей Восточной Пруссии. На борту судна находились 150 военных, 25 железнодорожников и 888 беженцев — всего 1083 человека вместе с экипажем — а также 360 тонн (326 кубометров) груза. На следующий день пароход был подбит торпедой советского боевого самолета, в результате чего судно затонуло, а спастись удалось 113 его пассажирам.
«Карлсруэ» был последним эвакуационным кораблем из Кёнигсберга, и по одной популярной версии, на его борт могли погрузить легендарную Янтарную комнату, вывезенную нацистами из Екатерининского дворца в Пушкине. Доподлинно известно, что этот шедевр искусства XVIII века находился в Кёнигсберге до 1945 года, а затем бесследно исчез во время штурма города советскими войсками.
Обломки корабля были найдены к северу от польского приморского города Устка, на глубине 88 метров после более чем года поисков на дне Балтийского моря. Открытием руководил Томаш Стахура — один из основателей дайв-команды Baltictech.
Приблизительное месторасположение парохода удалось определить благодаря рыболовным картам с указанием препятствий на дне и отчетам советских летчиков, документировавших места атак боевых самолетов. Команда использовала гидролокатор, чтобы определить местонахождение 22 обломков, которые соответствовали размерам корабля, и совершила погружение.
Стахура сообщил, что 24 сентября этого года они опознали «Карлсруэ» по его отличительной носовой части во время третьего погружения к месту крушения. Руководитель дайв-команды рассказал, что обломки судна относительно нетронуты. Дайверы видели на борту военные машины и несколько ящиков, но установить, находятся ли в них части Янтарной комнаты, пока невозможно.
Пароход шел на дно вертикально, ударился носом и осел на киль. Он стоит очень ровно, но весь груз сдвинулся вперед, «машины, ящики — всё в беспорядке», — говорит Стахура.
По словам исследователя, пока нельзя сказать, когда именно этот таинственный груз может быть обнаружен. «Возможный осмотр груза должен быть обсужден с Морским управлением в Гдыне, и они примут окончательное решение», — отметил Стахура.
Янтарная комната считалась жемчужиной резиденции российских императоров в Царском Селе. Она была создана немецкими мастерами для прусского короля Фридриха I, затем подарена Петру I, после чего дополнена зеркальными пилястрами под руководством Бартоломео Растрелли.
В начале Великой Отечественной войны музейные ценности из Екатерининского дворца были вывезены в Новосибирск. Янтарную комнату решили не трогать из-за ее хрупкости. Ее оклеили бумагой, марлей и ватой, чтобы защитить от взрывных волн и скрыть от нацистов. В 1942 году части Янтарной комнаты были смонтировали в замке в Кёнигсберге. Воссозданная реставраторами Янтарная комната сейчас снова доступна в Екатерининском дворце.