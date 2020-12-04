На дне Балтийского моря нашли шифровальную машину «Энигма»

Нацистские военные использовали машины для отправки и получения секретных сообщений во время Второй мировой войны, но британские криптографы научились расшифровывать сообщения, помогая союзникам получить преимущество в борьбе за контроль над Атлантикой.

Взлом кода «Энигмы» приписывают команде во главе с математиком Аланом Тьюрингом. Его метод основывался на переборе последовательностей символов исходного текста. Для этого был создан криптоаналитический прибор, который позже получил название Turing Bombе.

Некоторые эксперты указывают, что с современной точки зрения шифр «Энигмы» был не очень надежным. Однако в свое время его абсолютная надежность не вызывала никаких сомнений у немецких специалистов: до самого конца войны немецкое командование искало причины утечек секретной информации где угодно, но не в раскрытии «Энигмы».