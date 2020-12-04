На дне Балтийского моря нашли шифровальную машину «Энигма»
Немецкие водолазы, проводившие подводные раскопки в Балтийском море, нашли редкую шифровальную машину «Энигма», использовавшуюся нацистскими военными во время Второй мировой войны. По мнению дайверов, она попала на дно моря, будучи выброшенной с борта затопленной подводной лодки.
Незадолго до капитуляции Германии в мае 1945 года экипажи около 50 подводных лодок выполнили приказ затопить свои корабли в заливе Гелтинг, недалеко от границы с Данией, во избежание передачи их союзникам. Уничтожение устройств шифрования было частью приказа.
Daily Mail/ An Enigma machine — the German encryption device used to send secret message during World War II — has been recovered from the Baltic Sea.— guido olimpio (@guidoolimpio) December 3, 2020
Divers recovered the device at the bottom of Gelting Bay, on Germany's northern coast. pic.twitter.com/vwBaZljliy
Нацистские военные использовали машины для отправки и получения секретных сообщений во время Второй мировой войны, но британские криптографы научились расшифровывать сообщения, помогая союзникам получить преимущество в борьбе за контроль над Атлантикой.
Взлом кода «Энигмы» приписывают команде во главе с математиком Аланом Тьюрингом. Его метод основывался на переборе последовательностей символов исходного текста. Для этого был создан криптоаналитический прибор, который позже получил название Turing Bombе.
Некоторые эксперты указывают, что с современной точки зрения шифр «Энигмы» был не очень надежным. Однако в свое время его абсолютная надежность не вызывала никаких сомнений у немецких специалистов: до самого конца войны немецкое командование искало причины утечек секретной информации где угодно, но не в раскрытии «Энигмы».
Divers discover Nazi WW2 enigma machine in Baltic Sea https://t.co/TiJ14rRFMW pic.twitter.com/KSpARAFVQs— Reuters (@Reuters) December 3, 2020
Сам прибор представлял из себя аппарат, похожий на пишущую машинку. Он состоял из комбинации механических и электрических подсистем. Механическая часть включала в себя клавиатуру, набор вращающихся дисков — роторов, а электрическая часть состояла из электрической схемы, соединяющей между собой клавиатуру, коммутационную панель, лампочки и роторы.
Хотя было произведено несколько сотен тысяч таких машин, сегодня известно о существовании лишь нескольких сотен. Их продают на аукционах за десятки тысяч евро.
Находка сделана водолазами, работающими от имени Всемирного фонда дикой природы с целью найти брошенные рыболовные сети, угрожающие жизни морских обитателей. Она будет передана в археологический музей в Шлезвиге.
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