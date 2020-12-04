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История

На дне Балтийского моря нашли шифровальную машину «Энигма»

National Geographic Россия
04 декабря 2020
Энигма
Один из сохранившихся образцов шифровальной машины
Фото: Wikimedia Commons
Во время Второй мировой войны «Энигму» активно использовали войска нацистской Германии.

Немецкие водолазы, проводившие подводные раскопки в Балтийском море, нашли редкую шифровальную машину «Энигма», использовавшуюся нацистскими военными во время Второй мировой войны. По мнению дайверов, она попала на дно моря, будучи выброшенной с борта затопленной подводной лодки. 

Незадолго до капитуляции Германии в мае 1945 года экипажи около 50 подводных лодок выполнили приказ затопить свои корабли в заливе Гелтинг, недалеко от границы с Данией, во избежание передачи их союзникам. Уничтожение устройств шифрования было частью приказа.

«За последние 20 лет я сделал много захватывающих и странных открытий. Но я никогда не мечтал, что однажды мы найдем одну из этих легендарных машин», — Флориан Хубер, подводный археолог.

Нацистские военные использовали машины для отправки и получения секретных сообщений во время Второй мировой войны, но британские криптографы научились расшифровывать сообщения, помогая союзникам получить преимущество в борьбе за контроль над Атлантикой.

Взлом кода «Энигмы» приписывают команде во главе с математиком Аланом Тьюрингом. Его метод основывался на переборе последовательностей символов исходного текста. Для этого был создан криптоаналитический прибор, который позже получил название Turing Bombе.

Некоторые эксперты указывают, что с современной точки зрения шифр «Энигмы» был не очень надежным. Однако в свое время его абсолютная надежность не вызывала никаких сомнений у немецких специалистов: до самого конца войны немецкое командование искало причины утечек секретной информации где угодно, но не в раскрытии «Энигмы».

Сам прибор представлял из себя аппарат, похожий на пишущую машинку. Он состоял из комбинации механических и электрических подсистем. Механическая часть включала в себя клавиатуру, набор вращающихся дисков — роторов, а электрическая часть состояла из электрической схемы, соединяющей между собой клавиатуру, коммутационную панель, лампочки и роторы.

Хотя было произведено несколько сотен тысяч таких машин, сегодня известно о существовании лишь нескольких сотен. Их продают на аукционах за десятки тысяч евро.

Находка сделана водолазами, работающими от имени Всемирного фонда дикой природы с целью найти брошенные рыболовные сети, угрожающие жизни морских обитателей. Она будет передана в археологический музей в Шлезвиге.

Почитайте о другой находке: со дна Балтийского моря подняли 900 бутылок редчайшего коньяка и ликера. 

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