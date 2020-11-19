На дне литовского озера найден вооруженный средневековый воин

Примерно пять столетий назад труп средневекового солдата опустился на дно озера Асвея — самого длинного озера в Литве, находящегося в 50 км от Вильнюса. Веками он лежал там под слоями грязи и ила, пока его затопленные останки не были обнаружены при подводном осмотре Дубингяйского моста — одного из самых длинных деревянных мостов в Литве, которые до сих пор находятся в употреблении. О находке сообщает Балтийская служба новостей.

Хотя скелет был погребен под толстым слоем песка и ила, находка не является захоронением, отмечает археолог Елена Пранкенайте из Клайпедского университета, — просто воин вместе со своим оружием слишком долго покоился на дне озера. Рядом со скелетом водолазы обнаружили на глубине пару кожаных сапог со шпорами, кожаный ремень с пряжкой, железный меч и два ножа с деревянными рукоятками.

Ученые медицинского факультета Вильнюсского университета в Вильнюсе исследовали останки и сообщили, что они принадлежат мужчине, умершему в XVI веке, хотя они еще не могут установить, отчего он погиб, сообщает BNS. Оружие и другие предметы, найденные на дне озера возле тела, намекают на военный статус убитого, комментирует находку Пранкенайте. По ее словам, ранее в этом регионе уже раскапывали военные захоронения, но это первый случай в стране, когда средневековый солдат был обнаружен под водой.