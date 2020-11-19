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История

На дне литовского озера найден вооруженный средневековый воин

Анастасия Крутикова
19 ноября 2020
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Фото: A. Matiukas
Затонувшие человеческие останки были найдены рядом с мечом и ножами.

Примерно пять столетий назад труп средневекового солдата опустился на дно озера Асвея — самого длинного озера в Литве, находящегося в 50 км от Вильнюса. Веками он лежал там под слоями грязи и ила, пока его затопленные останки не были обнаружены при подводном осмотре Дубингяйского моста — одного из самых длинных деревянных мостов в Литве, которые до сих пор находятся в употреблении. О находке сообщает Балтийская служба новостей. 

Хотя скелет был погребен под толстым слоем песка и ила, находка не является захоронением, отмечает археолог Елена Пранкенайте из Клайпедского университета, — просто воин вместе со своим оружием слишком долго покоился на дне озера. Рядом со скелетом водолазы обнаружили на глубине пару кожаных сапог со шпорами, кожаный ремень с пряжкой, железный меч и два ножа с деревянными рукоятками.

Ученые медицинского факультета Вильнюсского университета в Вильнюсе исследовали останки и сообщили, что они принадлежат мужчине, умершему в XVI веке, хотя они еще не могут установить, отчего он погиб, сообщает BNS. Оружие и другие предметы, найденные на дне озера возле тела, намекают на военный статус убитого, комментирует находку Пранкенайте. По ее словам, ранее в этом регионе уже раскапывали военные захоронения, но это первый случай в стране, когда средневековый солдат был обнаружен под водой.

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G. Krakauskas

Дубингяйский мост был построен в 1934 году, и его ветхие балки в настоящее время заменяются металлическими опорами. Археологи совместно с дайверами-любителями воспользовались этим, чтобы провести собственное исследование этих мест, и тогда дайверы обнаружили человеческие останки на глубине 9 метров, осматривая опорную систему деревянного моста.

«На данный момент мы предполагаем, что обнаруженные человеческие останки могут быть связаны с ранее существовавшим здесь мостом, ведущим к дубингяйскому замку, который находился на вершине холма на берегу озера Асвея», — пишут археологи.

Обнаружение останков солдата было большим сюрпризом, но не менее удивительной оказалась хорошая сохранность скелета и артефактов. Команда археологов, антропологов и историков из Национального музея Литвы сейчас работает над сохранением и интерпретацией объектов. Все они нуждаются в тщательном анализе, прежде чем можно будет восстановить картину произошедшего.

«Мы надеемся поведать историю этого солдата хотя бы через год», — комментирует Елена Пранкенайте.

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