На древней ассирийской табличке нашли изображение «демона эпилепсии»

Важное открытие на стыке медицины и истории сделал Троэлс Панк Арбёлл (Troels Pank Arbøll) из Копенгагенского университета. Будучи известным ассириологом, он изучал древние таблички, найденные несколько десятилетий назад в руинах древнего города Ассур на севере Ирака.
Арбёлл пристально исследовал одну из клинописных табличек, датированную VII веком до нашей эры. Она была написана на аккадском — семитском языке, ранее широко распространенном в Месопотамии. Эксперт обратил внимание на странные полосы под клинописью и понял, что это поврежденное изображение демона. У фигуры были рога, язык как у змеи или ящерицы и несколько хвостов.
Изучив еще несколько клинописей, Арбёлл пришел к выводу, что нашел демона, который, по мнению ассирийцев, вызывал страшную болезнь — бенну, ныне известную как эпилепсия. Название бенну встречается не только в ассирийской, но и в соседних к месопотамскому региону культурах.
Эпилепсия вызывала у древних людей страх, ведь больные бились в припадках, истошно кричали, теряли сознание или рассудок. Ассирийцы полагали, что болезни вызваны потусторонними силами, богами или черной магией. Каждый из симптомов привязывался к определенному сверхъестественному существу. Ученым известны медицинские практики ассирийцев, связанные с изгнанием из людей злых духов, таких как демон Пазузу или злая богиня Ламашту.
В древней Месопотамии экзорцизм преподавался в храмовых школах, которые, возможно, были первыми в мире медицинскими школами.
Рисунки демонов и духов очень редки на клинописных табличках, но часто встречаются на бронзовых артефактах. Считается, что инструменты из бронзы служили ассирийцам как магические инструменты для изгнания демонов.
Как правило, целители не рисовали фигуры демонов, вызывавших конкретную болезнь. Арбёлл предполагает, что, согласно верованиям ассирийцев, демон-Бенну действовал от имени лунного бога Сина, когда вызывал у человека эпилепсию. Ассирийцы считали, что между этой болезнью и Луной существует связь: это отразилось во многих культурах — производные от названий ночного светила слова становились синонимами сумасшествия.
Ассирия была одной из важнейших древних цивилизаций, процветавших от 2400 до 605 гг до н. э. на территории современного Ирака. Ассирийцы внесли значительный вклад в развитие военного дела, искусства и архитектуры, и вместе с вавилонянами создали обширную литературу на аккадском языке.