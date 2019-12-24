На древней ассирийской табличке нашли изображение «демона эпилепсии»

Важное открытие на стыке медицины и истории сделал Троэлс Панк Арбёлл (Troels Pank Arbøll) из Копенгагенского университета. Будучи известным ассириологом, он изучал древние таблички, найденные несколько десятилетий назад в руинах древнего города Ассур на севере Ирака.

Арбёлл пристально исследовал одну из клинописных табличек, датированную VII веком до нашей эры. Она была написана на аккадском — семитском языке, ранее широко распространенном в Месопотамии. Эксперт обратил внимание на странные полосы под клинописью и понял, что это поврежденное изображение демона. У фигуры были рога, язык как у змеи или ящерицы и несколько хвостов.