На древнем кладбище инков нашли загадочные артефакты

В центральной части Эквадора во время работ по созданию искусственного водоема для местных жителей были найдены человеческие останки. Эксперты полагают, что они датируются примерно 1450–1540 годами, когда инки переходили от поздней культуры к началу испанского колониализма.
Всего было обнаружено 12 скелетов, как взрослых, так и детских. Все они сильно повреждены, а лучше всего сохранились зубы. Эстебан Акоста, археолог, ответственный за раскопки на этом месте, надеется, что генетический и морфологический анализ зубов поможет определить, принадлежали ли люди, найденные на кладбище инков, к одной семье. Он отметил, что результаты анализов будут доступны через три месяца.
Рядом с захоронениями было найдено то, что когда-то было частью фундамента дома размером 7×13 метров. Скелеты были найдены вместе с артефактами, похороненными на глубине менее метра. Среди сосудов команда нашла кувшин с длинным горлышком, который традиционно использовался для подачи чичи — популярного в Андских регионах ферментированного слабоалкогольного напитка на основе кукурузы. Также были обнаружены некоторые сосуды для питья без ручек.
Но среди находок оказались несколько предметов, которые вызвали вопросы у ученых. Пара старинных керамических изделий инков выделяется на фоне остальных символами, которыми они украшены. Команда Акосты нашла на них христианский крест и узор, напоминающий букву W. По словам археологов, такого орнамента на предметах инков находить еще не приходилось, поэтому, возможно, керамика относится к колониальному периоду.
Еще один артефакт, который привлек пристальное внимание ученых, представляет собой кольцо, найденное рядом с одним из скелетов. Археологам не удалось определить материал, из которого оно было сделано. По словам Акосты оно не медное и сделано из какого-то редкого металла. Кольцо было отправлено на экспертизу.
Акоста считает, что дальнейший анализ находок предоставит новые археологические свидетельства того, какой была жизнь инков во время испанского завоевания и перехода к колониальному правлению в этом регионе. Это важно, потому что большая часть доступной в настоящее время информации о переходном периоде получена из испанских исторических источников.
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