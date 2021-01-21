На древнем кладбище инков нашли загадочные артефакты

В центральной части Эквадора во время работ по созданию искусственного водоема для местных жителей были найдены человеческие останки. Эксперты полагают, что они датируются примерно 1450–1540 годами, когда инки переходили от поздней культуры к началу испанского колониализма.

Всего было обнаружено 12 скелетов, как взрослых, так и детских. Все они сильно повреждены, а лучше всего сохранились зубы. Эстебан Акоста, археолог, ответственный за раскопки на этом месте, надеется, что генетический и морфологический анализ зубов поможет определить, принадлежали ли люди, найденные на кладбище инков, к одной семье. Он отметил, что результаты анализов будут доступны через три месяца.

Рядом с захоронениями было найдено то, что когда-то было частью фундамента дома размером 7×13 метров. Скелеты были найдены вместе с артефактами, похороненными на глубине менее метра. Среди сосудов команда нашла кувшин с длинным горлышком, который традиционно использовался для подачи чичи — популярного в Андских регионах ферментированного слабоалкогольного напитка на основе кукурузы. Также были обнаружены некоторые сосуды для питья без ручек.