Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №198, март 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
История

На древнем петроглифе разглядели человека-богомола

Анастасия Баринова
18 марта 2020
oo_388751.jpg
Фото: Mahmood Kolnegari / Journal of Orthoptera Research
Богомолов считали мистическими существами, живущими на границе земного и сверхъестественного миров.

Иран сохранил множество свидетельств древнего наскального искусства. По всей стране насчитывается более 50 000 петроглифов. Недавно ученые из Тайваня и Ирана сообщили о результатах исследования одного из них. Выцарапанное на камне изображение размером 11×14 см было обнаружено во время съемок 2017–2018 годов в Центральном остане страны. На нем изображено существо с головой и шестью конечностями. Отчасти рисунок напоминает известный петроглиф «приседающий человек», который встречается по всему миру.

Анализируя отличия, ученые решили сравнить силуэт с изображениями насекомых, встречающихся в регионе. Неизвестно, как часто древние люди увековечивали этих представителей фауны: такие рисунки легко принять за орнамент. Но в данном случае аналогия оказалась верной: большое сходство обнаружилось с богомолом. Принимая угрожающую позу в случае опасности, они разводят свои передние ноги, и именно так выглядят верхние конечности на петроглифе.

oo_388753.jpg
Mahmood Kolnegari / Journal of Orthoptera Research

Еще один общий аспект — большая треугольная голова: «моделью» мог быть богомол семейства эмпузовых (Empusidae). А если треугольник на картинке является не головой, а переднеспинкой, то вдохновивший художника богомол мог относиться к виду Idolomantis, в наши дни вымершему, но широко населявшему доисторический Иран.

800px-Idolomantis_diabolicaMale.jpg
Wikimedia Commons

На протяжении веков богомолы наделялись мистическими свойствами; они считались посредниками между земным и сверхъестественным мирами. В египетской «Книге Мертвых» эти насекомые упоминаются как проводники в загробное царство, а среди доисторических пиктограмм южной Африки были замечены изображения полулюдей-полубогомолов.

Возраст петроглифа остается неизвестным: метод радиоуглеродного датирования в Иране из-за международных санкций не применяется. Группа исследователей полагает, что рисунок создан не ранее, чем 40 000 лет назад и не позднее, чем 4 000 лет назад.

Посмотрите на чилийские петроглифы.