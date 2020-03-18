На древнем петроглифе разглядели человека-богомола

Иран сохранил множество свидетельств древнего наскального искусства. По всей стране насчитывается более 50 000 петроглифов. Недавно ученые из Тайваня и Ирана сообщили о результатах исследования одного из них. Выцарапанное на камне изображение размером 11×14 см было обнаружено во время съемок 2017–2018 годов в Центральном остане страны. На нем изображено существо с головой и шестью конечностями. Отчасти рисунок напоминает известный петроглиф «приседающий человек», который встречается по всему миру.
As somebody who is perpetually fascinated by the behaviors of laboratory plasmas & their application to cosmology & even human history/mythology, it strikes me as surreal that most burners are probably not even aware of the squatter man petroglyph.#burningman2018 pic.twitter.com/1vSRcl4Dlv— Controversies of Science (@controscience) August 23, 2018
Анализируя отличия, ученые решили сравнить силуэт с изображениями насекомых, встречающихся в регионе. Неизвестно, как часто древние люди увековечивали этих представителей фауны: такие рисунки легко принять за орнамент. Но в данном случае аналогия оказалась верной: большое сходство обнаружилось с богомолом. Принимая угрожающую позу в случае опасности, они разводят свои передние ноги, и именно так выглядят верхние конечности на петроглифе.
Еще один общий аспект — большая треугольная голова: «моделью» мог быть богомол семейства эмпузовых (Empusidae). А если треугольник на картинке является не головой, а переднеспинкой, то вдохновивший художника богомол мог относиться к виду Idolomantis, в наши дни вымершему, но широко населявшему доисторический Иран.
На протяжении веков богомолы наделялись мистическими свойствами; они считались посредниками между земным и сверхъестественным мирами. В египетской «Книге Мертвых» эти насекомые упоминаются как проводники в загробное царство, а среди доисторических пиктограмм южной Африки были замечены изображения полулюдей-полубогомолов.
Возраст петроглифа остается неизвестным: метод радиоуглеродного датирования в Иране из-за международных санкций не применяется. Группа исследователей полагает, что рисунок создан не ранее, чем 40 000 лет назад и не позднее, чем 4 000 лет назад.
Посмотрите на чилийские петроглифы.