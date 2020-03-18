На древнем петроглифе разглядели человека-богомола

На протяжении веков богомолы наделялись мистическими свойствами; они считались посредниками между земным и сверхъестественным мирами. В египетской «Книге Мертвых» эти насекомые упоминаются как проводники в загробное царство, а среди доисторических пиктограмм южной Африки были замечены изображения полулюдей-полубогомолов.

Возраст петроглифа остается неизвестным: метод радиоуглеродного датирования в Иране из-за международных санкций не применяется. Группа исследователей полагает, что рисунок создан не ранее, чем 40 000 лет назад и не позднее, чем 4 000 лет назад.

Посмотрите на чилийские петроглифы.