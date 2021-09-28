На гладиаторской арене в Турции нашли VIP-ложи с гравировками

Археологи обнаружили VIP-зоны с выгравированными на них именами в амфитеатре античного города Пергам, который находится в западной провинции Измир в Турции. В этом месте, которое является достопримечательностью в мире археологии из-за его сходства с культовым римским Колизеем, раскопки ведутся с 2018 года.
Новые результаты были сделаны в ходе исследовательской части проекта TransPergMicro, проводимого Немецким археологическим институтом и Институтом архитектуры Берлинского технического университета под эгидой Министерства культуры и туризма Турции.
Амфитеатр, как известно, принимал гладиаторские бои и бои животных во II веке, а также был местом публичных казней и реконструкций морских сражений.
Пирсон отметил, что новые находки будут выставлены в музее Бергамы в Измире, добавив, что раскопки в регионе завершатся в этом году.
По словам исследователя Берлинского технического университета Ихсана Йенероглу, на данный момент было найдено пять частных зон отдыха в пергамском амфитеатре. Он сообщил, что, хотя попытки определить точный размер и количество мест в амфитеатре все еще продолжаются, исследователи полагают, что он мог иметь вместимость от 25 до 50 тысяч человек.