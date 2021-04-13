На Корсике обнаружили массовое захоронение людей в гигантских амфорах

В коммуне Л’Иль-Рус на острове Корсика планируется масштабное строительство, и перед началом работ археологи должны были изучить местность. Предыдущие раскопки открыли здесь несколько захоронений, вполне обычных, и нынешняя экспедиция считалась формальной, пока ученые не нашли скальный некрополь.
Работы проводились с конца февраля в центре города на двух участках площадью около 600 м2. Здесь было обнаружено более 40 гробниц, датируемых III-VI веками н.э.
Останки находились не в гробах, а в амфорах. В те времена и позже такие гигантские керамические сосуды использовались как емкости для оливкового масла, вина или сухих продуктов, прибывавших из Карфагена. Иногда в них хоронили людей, но в основном детей – так, пару лет назад в кувшине обнаружили древнее захоронение младенца. В данном случае в «гробах» были и дети, и взрослые. Все тела в целом имеют неплохую степень сохранности.
[✨ #Actu] Dans la commune de @CitaDiLisula, l'Inrap vient de mettre au jour une quarantaine de tombes datées des IIIe-VIe siècles de notre ère. Les défunts sont inhumés majoritairement à l'intérieur de grandes amphores provenant de Tunisie. 👉 https://t.co/1o4HGiAlmz pic.twitter.com/dWpvaxFjeg— Inrap (@Inrap) April 7, 2021
Некоторые из скальных гробниц были покрыты или укреплены терракотовыми материалами, похожими на черепицу, которая использовалась в греческой и римской архитектуре. Рядом не было никаких ритуальных предметов.
Первые поселенцы появились на месте современного Л’Иль-Руса еще в древности: около 5 000–3 000 гг. до н.э.. Известно, что в 1 000 году здесь располагался небольшой процветающий город, имевший торговые связи с Финикией. Затем правление переходило от римлян к вестготам, вандалам, остготам и обратно к римлянам. Портовый город на протяжении всей своей истории страдал из-за набегов пиратов и любых армий, прибывавших по воде. В результате жители покинули его, и долгое время на этих берегах встречались лишь рыбаки и крестьяне из соседних деревень.
В XVII веке купцы открыли в этой местности прибрежные магазины, а в 1759 году было решено возродить портовый город, получивший имя Л’Иль-Рус. Открытие необычной гробницы показывает, что в III и позднейших веках эта часть острова не опустела, как это считалось ранее. Кроме того, ученым еще предстоит установить возраст и другие отличительные особенности захороненных в амфорах: так можно больше узнать об истории Корсики.
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