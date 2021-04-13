На Корсике обнаружили массовое захоронение людей в гигантских амфорах

В коммуне Л’Иль-Рус на острове Корсика планируется масштабное строительство, и перед началом работ археологи должны были изучить местность. Предыдущие раскопки открыли здесь несколько захоронений, вполне обычных, и нынешняя экспедиция считалась формальной, пока ученые не нашли скальный некрополь.

Работы проводились с конца февраля в центре города на двух участках площадью около 600 м2. Здесь было обнаружено более 40 гробниц, датируемых III-VI веками н.э.

Останки находились не в гробах, а в амфорах. В те времена и позже такие гигантские керамические сосуды использовались как емкости для оливкового масла, вина или сухих продуктов, прибывавших из Карфагена. Иногда в них хоронили людей, но в основном детей – так, пару лет назад в кувшине обнаружили древнее захоронение младенца. В данном случае в «гробах» были и дети, и взрослые. Все тела в целом имеют неплохую степень сохранности.