На острове Арран нашли следы доисторического храма

Древний памятник был найден в местечке Тормор на острове Арран. В 1909 году в этом же месте обнаружили неолитические сооружения, названные памятниками Курсус. Они представляют собой одни из самых старых доисторических монументальных сооружений на островах Британии и Ирландии. Найденные в них реликвии показывают, что они были построены между 3400 и 3000 годами до нашей эры.

Внешне напоминающие канавы или траншеи протяженностью от 46 метров до 10 км, они, вероятно, использовались в ритуалах, связанных с почитанием предков. Теперь Дэйв Коули, менеджер программы быстрого археологического картирования в компании Historic Environment Scotland, выделил новые детали в памятнике, описав их как дневной храм.

С помощью технологии обнаружения и определения дальности LIDAR он нанес на карту две линии примерно параллельных холмов высотой от 30 до 40 см, которые простираются примерно на километр. Два линейных холма доходят до гребня хребта, а это означает, что место проведения ритуала было очень тщательно расположено в его ландшафте.

5000 лет назад эти два линейных кургана были увенчаны деревянными столбами, образуя огромный прямоугольник, который мог быть подожжен во время ритуалов, чтобы показывать направление движения во время погребальных процессий.