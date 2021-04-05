На перуанской фреске обнаружили паука с ножом. Что он там делает?

Уникальная находка была сделана в ноябре 2020 года, когда фермеры расчищали территорию под свои нужды. В ходе работ они частично разрушили уаку – одно из священных мест инков, но при этом обнажилось древнее изображение.

Возраст фрески высотой 15 метров – около 3200 лет. Она нанесена на глинобитную стену и раскрашена разными цветами: охрой, желтым и серым. Краски к настоящему времени потускнели, но любители археологии сделали контрастную иллюстрацию, позволяющую лучше разглядеть сюжет.