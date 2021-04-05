Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №207, март 2021
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
Как создаются корма для животных
История

На перуанской фреске обнаружили паука с ножом. Что он там делает?

Анастасия Баринова
05 апреля 2021
ExG70juXEAgcwUu.jpg
Фото: Antiguo Peru/Twitter
В регионе Ламбаеке на севере Перу была обнаружена фреска с изображением бога-паука. Здесь он считается покровителем воды.

Уникальная находка была сделана в ноябре 2020 года, когда фермеры расчищали территорию под свои нужды. В ходе работ они частично разрушили уаку – одно из священных мест инков, но при этом обнажилось древнее изображение. 

Возраст фрески высотой 15 метров – около 3200 лет. Она нанесена на глинобитную стену и раскрашена разными цветами: охрой, желтым и серым. Краски к настоящему времени потускнели, но любители археологии сделали контрастную иллюстрацию, позволяющую лучше разглядеть сюжет.

В своих конечностях паук держит нож или кинжал. Ученые относят находку к доколумбовой культуре Куписнике (исп. Cupisnique): для нее характерно поклонение паукам. В других местах неподалеку ранее были найдены керамические изделия, украшенные паукообразными. 

Уака, разрушенная фермерами на 60%, тысячи лет назад была церемониальным центром. Считается, что с января по март, когда в этой местности шли дожди, здесь проводились ритуалы в честь бога-паука – покровителя воды. 

Нож в его лапе также неслучаен. В 2008 году в долине Ламбаеке был найден глинобитный храм Куписнике, и там фигура божества имела голову и шею паука, клюв птицы и рот, напоминающий кошачий. В этом случае животное символизировало не только воду и плодородие, но также войну и охоту.

В настоящее время уака законсервирована, ее исследования будут продолжены. В углах открытой фрески проглядываются дополнительные детали, представляющие большой научный интерес, и археологи ждут окончания пандемии и возможности вернуться к полноценным работам.

Идолы в масках – другая интересная находка в Перу.

рекомендации
Большая дикая кошка

Дикие кошачьи, о которых вы не слышали

Звезда

Паук с «печатью» на брюшке

Вода

Как использовать воду экологично: 10 простых советов

Восклицательный знак

Yamaha TW-E3A – настоящая находка в мире беспроводных наушников. Вот 5 веских доказательств