На перуанской фреске обнаружили паука с ножом. Что он там делает?

Уникальная находка была сделана в ноябре 2020 года, когда фермеры расчищали территорию под свои нужды. В ходе работ они частично разрушили уаку – одно из священных мест инков, но при этом обнажилось древнее изображение.
Возраст фрески высотой 15 метров – около 3200 лет. Она нанесена на глинобитную стену и раскрашена разными цветами: охрой, желтым и серым. Краски к настоящему времени потускнели, но любители археологии сделали контрастную иллюстрацию, позволяющую лучше разглядеть сюжет.
Máquinas excavadoras destruyeron un montículo de adobe (que no se conocía y que sería del período cupisnique) para ampliar tierras agrícolas. Sobrevivió un fragmento de mural. He forzado el contraste de la foto original para que se aprecie mejor el diseño. Detalles en enlace. https://t.co/rA4wPwuQmg pic.twitter.com/SVDM4t6jqT— Antiguo Perú (@Antiguo_Peru) March 22, 2021
В своих конечностях паук держит нож или кинжал. Ученые относят находку к доколумбовой культуре Куписнике (исп. Cupisnique): для нее характерно поклонение паукам. В других местах неподалеку ранее были найдены керамические изделия, украшенные паукообразными.
Уака, разрушенная фермерами на 60%, тысячи лет назад была церемониальным центром. Считается, что с января по март, когда в этой местности шли дожди, здесь проводились ритуалы в честь бога-паука – покровителя воды.
Нож в его лапе также неслучаен. В 2008 году в долине Ламбаеке был найден глинобитный храм Куписнике, и там фигура божества имела голову и шею паука, клюв птицы и рот, напоминающий кошачий. В этом случае животное символизировало не только воду и плодородие, но также войну и охоту.
В настоящее время уака законсервирована, ее исследования будут продолжены. В углах открытой фрески проглядываются дополнительные детали, представляющие большой научный интерес, и археологи ждут окончания пандемии и возможности вернуться к полноценным работам.
Идолы в масках – другая интересная находка в Перу.