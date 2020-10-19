На плато Наска нашли древний геоглиф кошки

На перуанском плато Наска, расположенном на юге страны, археологи обнаружили геоглиф кошки, созданный в период между II и I веком до н. э. Его длина составляет 37 метров, а ширина контура — около 30-40 сантиметров.

Геоглифы На́ски — это множество гигантских геометрических и фигурных изображений, нанесённых прямо на землю в регионе Наска. На этом плато, раскинувшемся более чем на 50 километров с севера на юг и на 5-7 километров с запада на восток, обнаружено около 30 рисунков, среди которых птицы, обезьяна, паук, цветы и другие изображения. Также найдено около 13 тысяч линий и около 700 геометрических фигур: в основном треугольников и трапеций, а также около сотни спиралей.