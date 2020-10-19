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История

На плато Наска нашли древний геоглиф кошки

Михаил Сысоев
19 октября 2020
Ему более 2100 лет!

На перуанском плато Наска, расположенном на юге страны, археологи обнаружили геоглиф кошки, созданный в период между II и I веком до н. э. Его длина составляет 37 метров, а ширина контура — около 30-40 сантиметров.

Геоглифы На́ски — это множество гигантских геометрических и фигурных изображений, нанесённых прямо на землю в регионе Наска. На этом плато, раскинувшемся более чем на 50 километров с севера на юг и на 5-7 километров с запада на восток, обнаружено около 30 рисунков, среди которых птицы, обезьяна, паук, цветы и другие изображения. Также найдено около 13 тысяч линий и около 700 геометрических фигур: в основном треугольников и трапеций, а также около сотни спиралей.

Геоглифы Наски, являющиеся объектом всемирного наследия ЮНЕСКО с 1994 года, были созданы путем удаления камней и земли, чтобы показать контрастирующие материалы под ними. Они расположены в 400 км к югу от Лимы и покрывают около 450 км2 засушливой прибрежной равнины Перу.

«Фигура была едва заметна и была близка к исчезновению, потому что она расположена на довольно крутом склоне, подверженном воздействию естественной эрозии», — говорится в заявлении министерства культуры Перу.

 

«За последнюю неделю геоглиф был очищен и законсервирован; на нем изображена фигура кошки в профиль, с головой, обращенной вперед. Поразительно, что мы все еще находим новые фигуры, но мы также знаем, что их еще предстоит найти. За последние несколько лет использование дронов позволило нам делать снимки склонов холмов», — сказал Джонни Исла, главный археолог Перу по геоглифам Наска.

Исла рассказал, что за последние годы в долинах Наска и Пальпа было обнаружено от 80 до 100 новых фигур, причем все они появились еще до появления культуры Наска (с II века до н. э. по VI век н. э.). «Они меньше по размеру, нарисованы на склонах холмов и явно принадлежат более ранней традиции».

Кошку высекли в конце эпохи Паракаса, которая длилась с 500 года до н. э. до 200 года н. э. «Мы знаем это из сравнения иконографий, — сказал археолог. — Например, на тканях Паракаса изображены птицы, кошки и люди, которых легко можно сравнить с этими геоглифами».

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