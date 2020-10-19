На плато Наска нашли древний геоглиф кошки

На перуанском плато Наска, расположенном на юге страны, археологи обнаружили геоглиф кошки, созданный в период между II и I веком до н. э. Его длина составляет 37 метров, а ширина контура — около 30-40 сантиметров.
Геоглифы На́ски — это множество гигантских геометрических и фигурных изображений, нанесённых прямо на землю в регионе Наска. На этом плато, раскинувшемся более чем на 50 километров с севера на юг и на 5-7 километров с запада на восток, обнаружено около 30 рисунков, среди которых птицы, обезьяна, паук, цветы и другие изображения. Также найдено около 13 тысяч линий и около 700 геометрических фигур: в основном треугольников и трапеций, а также около сотни спиралей.
Huge cat found etched into desert among Nazca Lines in Peru https://t.co/Pk3w4cOfmn— The Guardian (@guardian) October 18, 2020
Геоглифы Наски, являющиеся объектом всемирного наследия ЮНЕСКО с 1994 года, были созданы путем удаления камней и земли, чтобы показать контрастирующие материалы под ними. Они расположены в 400 км к югу от Лимы и покрывают около 450 км2 засушливой прибрежной равнины Перу.
«Фигура была едва заметна и была близка к исчезновению, потому что она расположена на довольно крутом склоне, подверженном воздействию естественной эрозии», — говорится в заявлении министерства культуры Перу.
Исла рассказал, что за последние годы в долинах Наска и Пальпа было обнаружено от 80 до 100 новых фигур, причем все они появились еще до появления культуры Наска (с II века до н. э. по VI век н. э.). «Они меньше по размеру, нарисованы на склонах холмов и явно принадлежат более ранней традиции».
Кошку высекли в конце эпохи Паракаса, которая длилась с 500 года до н. э. до 200 года н. э. «Мы знаем это из сравнения иконографий, — сказал археолог. — Например, на тканях Паракаса изображены птицы, кошки и люди, которых легко можно сравнить с этими геоглифами».
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