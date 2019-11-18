На плато Наска нашли новые геоглифы загадочных существ

Японские ученые из Университета Ямагата обнаружили на плато Наска в южном Перу новые геоглифы — гигантские наземные рисунки, разглядеть которые можно только с большой высоты. На них изображены различные животные и загадочные монстры с квадратными головами, напоминающие людей.

Исследования проводились на западе плато. Геоглифы были открыты в результате полевых работ, а также с помощью анализа 3D-данных. Один из геоглифов был впервые выявлен при помощи искусственного интеллекта.