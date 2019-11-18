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История

На плато Наска нашли новые геоглифы загадочных существ

18 ноября 2019
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Человекоподобное существо (фотообработка)
Фото: Yamagata University
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Человекоподобное существо
Фото: Yamagata University
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Двуглавая змея и пара человекоподобных существ (фотообработка)
Фото: Yamagata University
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Двуглавая змея и пара человекоподобных существ
Фото: Yamagata University
В общей сложности было выявлено 143 изображения.

Японские ученые из Университета Ямагата обнаружили на плато Наска в южном Перу новые геоглифы — гигантские наземные рисунки, разглядеть которые можно только с большой высоты. На них изображены различные животные и загадочные монстры с квадратными головами, напоминающие людей.

Исследования проводились на западе плато. Геоглифы были открыты в результате полевых работ, а также с помощью анализа 3D-данных. Один из геоглифов был впервые выявлен при помощи искусственного интеллекта.

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Рыба (фотообработка)
Фото: Yamagata University
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Рыба
Фото: Yamagata University
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Птица (фотообработка)
Фото: Yamagata University
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Птица
Фото: Yamagata University
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Считается, что изображения были созданы с V века до н. э. до V века н. э. Предположительно, с помощью таких узоров древние обитатели долины общались с божествами. Помимо ритуального, не исключено и астрономическое значение этих линий.

Загадочные линии и фигуры на плато Наска были открыты в середине XVI века испанскими конкистадорами. Длина плато составляет 20 км с востока на запад и 15 км с севера на юг. Доселе считалось, что на этой территории существует около 80 наземных узоров, однако анализ аэрофотоснимков искусственным интеллектом определил более 500 мест, которые могут оказаться геоглифами.