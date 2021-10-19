На пляже в Геркулануме нашли останки человека, пытавшегося спастись от извержения Везувия

В Геркулануме в общей сложности было обнаружено около 340 жертв Везувия, в основном на пляже. Ученые предполагают, что эти люди прибежали туда в надежде спастись на кораблях римского флота. В отличие от жителей города Помпеи, большинство которых погибло от удушения под слоями вулканического пепла, жертвы в Геркулануме, вероятно, скончались мгновенно, когда их накрыло раскаленной тучей.

Из 20 тысяч жителей Помпей в зданиях и на улицах погибло около двух тысяч человек. Большая часть жителей покинула город до катастрофы, однако останки погибших находят и за пределами поселения. Поэтому точное число погибших оценить невозможно.

Геркуланум был погребен под слоем вулканического пепла примерно на 15 метров, пока его не обнаружили заново во время рытья колодца в начале XVIII века.