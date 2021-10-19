На пляже в Геркулануме нашли останки человека, пытавшегося спастись от извержения Везувия

В ходе новых археологических раскопок исследователи обнаружили изувеченные останки человека, погибшего в результате извержения Везувия в 79 году нашей эры в Геркулануме — древнем римском городе недалеко от Помпеи.
Археологи заявили, что мужчина возрастом от 40 до 45 лет погиб в нескольких метрах от моря, пытаясь спастись от извержения. Его скелет был найден на пляже древнего города с головой, направленной назад в сторону моря. Рядом найдено обугленное дерево — вероятно, балка крыши, которая могла раздробить его череп.
«Последние мгновения этих людей были стремительными и ужасными. Был час ночи, когда пирокластическая волна, вызванная вулканом, впервые достигла города. Ее температура достигала 300–400 градусов по Цельсию или даже, согласно некоторым исследованиям, 500–700 градусов. Раскаленное добела облако, несущееся к морю со скоростью 100 километров час, было настолько плотным, что в нем не было кислорода. Этот ад в течение нескольких минут охватил и поглотил верхнюю часть города, вырвав с корнем крыши и обдав людей и животных таким жаром, что их тела испарились», — рассказывает о событии директор археологического парка «Геркуланум» Франческо Сирано.
В Геркулануме в общей сложности было обнаружено около 340 жертв Везувия, в основном на пляже. Ученые предполагают, что эти люди прибежали туда в надежде спастись на кораблях римского флота. В отличие от жителей города Помпеи, большинство которых погибло от удушения под слоями вулканического пепла, жертвы в Геркулануме, вероятно, скончались мгновенно, когда их накрыло раскаленной тучей.
Из 20 тысяч жителей Помпей в зданиях и на улицах погибло около двух тысяч человек. Большая часть жителей покинула город до катастрофы, однако останки погибших находят и за пределами поселения. Поэтому точное число погибших оценить невозможно.
Геркуланум был погребен под слоем вулканического пепла примерно на 15 метров, пока его не обнаружили заново во время рытья колодца в начале XVIII века.