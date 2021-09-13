На поле для гольфа нашли гроб эпохи ранней бронзы

Деревянный гроб длиной три метра и шириной – один, был найден случайно во время чистки пруда в гольф-клубе Тетни в Линкольншире, на востоке Англии.
Гроб выдолбили из цельного массивного дубового бревна, и благодаря тому, что он тысячи лет пролежал в торфянике, то неплохо сохранился вместе с останками и топором, с которым покойного отправили в последний путь. В качестве подстилки в захоронении использовались листья тиса и можжевельника.
Археологи отмечают, что над могилой была возведена насыпь из гравия – эта практика была доступна только людям с высоким статусом в обществе бронзового века. Топор кажется специалистам скорее символом власти, чем практическим инструментом для загробной жизни, в то время как гроб позволяет представить, какая социальная иерархия была среди местных жителей в эпоху ранней бронзы (XVIII – XVI вв. до н.э.).
Для консервации гроба во избежание его разрушения был выделен грант от компании Historic England. По окончании работ экспонат будет выставлен в музее The Collection.
Во всей Британии найдено всего около 65 бревенчатых гробов эпохи ранней бронзы. В этом конкретном случае он сохранился благодаря толстому слою ила поверх. Однако, как только гроб был обнаружен и поднят на поверхность, потребовались срочные меры по его сохранению, которые сейчас проводятся в Йоркском археологическом фонде.
«Человек, похороненный в Тетни, жил в совершенно другом мире, чем наш, но тот мир тоже все время менялся. Повышение уровня моря и прибрежные наводнения в конечном итоге накрыли его могилу и курган глубоким слоем ила, что помогло им сохраниться», – отмечает владелец гольф-клуба Марк Кассвел.