На римском кладбище в Англии нашли 40 обезглавленных скелетов

Археологи говорят, что этих людей казнили.

Группа археологов обнаружила позднеримское кладбище во время раскопок во Флит-Марстоне, недалеко от города Эйлсбери в графстве Бакингемшир. Всего было найдено 435 тел, 40 из которых обезглавленные. У большинства головы были помещены между ног или рядом с ногами.

По словам исследователей, обезглавливание было стандартной казнью в позднеримский период.

В течение следующих нескольких лет исследователи будут изучать эксгумированные скелеты, что даст возможность узнать больше об образе жизни захороненных людей.

Брошь и игральная кость, обнаруженные во Флит-Марстоне. Фото: HS2

«Со всеми обнаруженными человеческими останками будут обращаться с достоинством, заботой и уважением, а наши открытия будут переданы научному сообществу», — Хелен Васс, соавтор исследования.

Археологи также обнаружили на месте раскопок более 1200 монет и несколько свинцовых гирь. Это указывает, что в этом месте велась активная торговля. Были найдены предметы домашнего обихода, в том числе ложки, булавки и броши, а также игральные кости и колокольчики, которые предполагают, что азартные игры и религиозные практики были не чужды местным жителям.

Флит-Марстон — один из более чем 100 археологических памятников, которые были обнаружены с 2018 года в ходе строительства железнодорожной линии HS2, идущей из Лондона в Бирмингем.