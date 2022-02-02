На средневековом кладбище найден загадочный скелет безголовой лошади

Рядом похоронен человек, который мог быть всадником, что не объясняет отсутствие головы у животного.
Немецкие археологи ведут раскопки в районе города Книтлинген в земле Баден-Вюртемберг на протяжении всего последнего столетия. Эта территория была заселена с эпохи неолита до средневековья. Специалисты поясняют, что многие топонимы, оканчивающиеся на -ingen или -heim, указывают на средневековое поселение.
Одновременно в этой местности было обнаружено кладбище периода Меровингов: первой династии франкских королей, правившей с конца V до середины VIII века. Сейчас эти захоронения исследует команда ученых из Государственного управления по охране памятников при Штутгартском региональном совете.
Могилы были открыты в 1920 году в ходе прокладки узкоколейной железной дороги. Транспортный план так и не был реализован, а археологические находки были законсервированы. Затем в 1984 году в этом районе решили построить крупный жилой массив, и археологи снова приступили к изысканиям.
«Как и следовало ожидать учитывая расположение Книтлингена и его роль в истории, были найдены артефакты разных периодов, в том числе каменного века», – ведущий автор исследования Фольке Даммингер.
Несколько керамических фрагментов относятся к неолиту: примерно с 5000 по 4500 годам до нашей эры. Но особый интерес вызвала могила мужчины, похороненного рядом с обезглавленной лошадью. Захоронение относится ко временам Меровингов, и человек при жизни, вероятно, был приближенным к королевскому двору.
Даммингер и его коллеги считают, что в качестве представителя местной элиты он мог быть главой фермерского хозяйства, состоящего из его семьи и его слуг. Сам он черновой работой не занимался – за успехи сельского хозяйства отвечали его работники, а он служил королю как кавалерист.
В общей сложности на кладбище найдено более сотни могил, и некоторые умершие идентифицированы как кавалеристы по их одежде. Но только в этой могиле в последний путь отправилась и лошадь.
Почему она была обезглавлена, ученые пока объяснить не могут. Бесспорным остается то, что соблюдение погребальных ритуалов было крайне важно для людей того времени: об этом говорят чаши, украшения и другие артефакты, которые также должны были сопровождать покойных в загробном мире.
Узнайте, зачем аристократку XVII века похоронили с сердцем умершего мужа.
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