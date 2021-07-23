На Таманском полуострове нашли свидетельство существования одной из древнейших христианских епархий

Обнаруженный археологами клад показывает, что в VI веке на внутреннем рынке Фанагории были в ходу медно-свинцовые монеты боспорских царей. В последний раз они были отчеканены в 341 году, но использовались еще несколько столетий. После того, как Фанагория вошла в состав Византии, на её территории ходило также византийское золото, номинал которого был больше, чем у боспорских монет.

Последние три года Фанагорийская экспедиция исследует археологический слой, который относится к византийскому периоду в истории древнего города. В первой половине VI столетия Фанагория подверглась нападению и разрушению. Ученые связывают это событие с восстанием против Византии ее вассала — гуннского вождя Горда (Грода).

К этому периоду относятся найденные археологами снаряды от метательных машин, а также разбитые мраморная столешница и купель для крещения, что свидетельствует о разрушении существовавшей поблизости раннехристианской базилики. В слое пожара также была найдена золотая монета византийского императора Юстиниана I (527–565 гг.), которая позволила установить дату катастрофы.