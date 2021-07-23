На Таманском полуострове нашли свидетельство существования одной из древнейших христианских епархий
Археологи Фанагорийской экспедиции обнаружили 80 монет эпохи боспорских царей III–IV века. Узелок с монетами был спрятан в горле старой разбитой амфоры.
Находка была обнаружена в слоях, относящихся к VI веку нашей эры. Именно в начале этого столетия в Фанагории происходили переломные исторические события — Боспорское царство, к которому относился город, перестало подчиняться кочевникам-гуннам и перешло под власть Византии.
Обнаруженный археологами клад показывает, что в VI веке на внутреннем рынке Фанагории были в ходу медно-свинцовые монеты боспорских царей. В последний раз они были отчеканены в 341 году, но использовались еще несколько столетий. После того, как Фанагория вошла в состав Византии, на её территории ходило также византийское золото, номинал которого был больше, чем у боспорских монет.
Последние три года Фанагорийская экспедиция исследует археологический слой, который относится к византийскому периоду в истории древнего города. В первой половине VI столетия Фанагория подверглась нападению и разрушению. Ученые связывают это событие с восстанием против Византии ее вассала — гуннского вождя Горда (Грода).
К этому периоду относятся найденные археологами снаряды от метательных машин, а также разбитые мраморная столешница и купель для крещения, что свидетельствует о разрушении существовавшей поблизости раннехристианской базилики. В слое пожара также была найдена золотая монета византийского императора Юстиниана I (527–565 гг.), которая позволила установить дату катастрофы.
Фанагория основана в середине VI века до н. э. греческими переселенцами на берегу Таманского залива. Ее городище и некрополь с более чем 700-ми курганами занимают 900 га. Город существовал более 1 500 лет, долгое время был одной из двух столиц древнейшего государственного образования на территории России — Боспорского царства.
Находки из курганов Фанагории хранятся в Эрмитаже, Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, музеях Великобритании, Германии и других стран. Результаты экспедиции представляются на мировых научных форумах в Германии, Франции, Дании, Греции, США и др. В 2009 году открытие дворца Митридата VI было включено в список 10 самых выдающихся археологических находок мира по версии журнала Archaeology (США).
Фанагорийская археологическая экспедиция проводит раскопки при поддержке фонда Олега Дерипаски «Вольное Дело».