На Тибетском плато нашли древнейшие наскальные узоры – отпечатки детских рук и ног

Окаменелые следы на скалах, реже отпечатки рук, можно найти по всему миру – древние люди занимались своими повседневными делами и могли случайно (или намеренно) поспособствовать такой причудливой геологической консервации – буквально оставить след в истории. В ходе нового исследования международная команда ученых во главе с Дэвидом Чжаном из Университета Гуанчжоу обнаружила на тибетском плато древние следы рук и ног, оставленные детьми.
Авторы исследования утверждают, что эти следы представляют собой самый ранний образец наскальных рисунков, или париетального искусства. К париетальному искусству относятся картины, узоры и гравюры на каменных поверхностях – то, что обычно находят в разных пещерах, хотя тибетские следы и находятся за их пределами.
Известняк, на котором были отпечатаны следы, датируется примерно между 169 000 и 226 000 годами до нашей эры. Это означает не только самый ранний известный нам пример наскального рисунка, но и впервые свидетельствует о наличии людей и других представителей рода Homo на высокогорном Тибетском плато в тот период.
Чаще всего такие наскальные рисунки на стенах древних пещер делались следующим образом: рука прислонялась к каменному «холсту», как трафарет, а по ее краям наносился красящий пигмент. Старейшие из таких примеров находятся в пещерах Сулавеси в Индонезии и в Эль-Кастильо в Испании. Но в этом случае отпечаток руки на известняке появился другим образом.
Отпечатки на Тибетском плато находятся на травертине – известняковом туфе, который образуется известковыми отложениями углекислых источников. Тысячи лет назад травертин питался геотермальным теплом от горячего источника и в момент нанесения отпечатков был мягким и податливым, а затем затвердел и превратился в камень в камень.
Пять отпечатков рук и пять отпечатков ног, скорее всего, были оставлены двумя детьми. Причем судя по их расположению, отпечатки оставили намеренно, а не появились в результате простой ходьбы или беготни. По оценкам ученых, одному из детей было около семи лет, а другому – 12. На изображении выше показана трехмерная модель рельефа окаменелых отпечатков с цветами, отражающими глубину вмятин.
Как отмечают исследователи, возможно, дети просто играли в грязи, пока другие члены группы пили воду из горячего источника. Но все же их отпечатки можно смело назвать «древним произведением искусства или, если хотите, доисторическим граффити».
Команда ученых датировала травертин с помощью радиометрического метода, основанного на распаде урана, обнаруженного в известняке. Месторождение восходит к среднему плейстоцену и свидетельствует о том, что самые ранние люди (или их прямые предки) жили на Тибетском плато на высоте более 4200 метров. А ведь там было холодно даже в межледниковый период!
«Были ли дети представителями нашего собственного вида, Homo sapiens, или представителями другого вымершего архаичного вида из рода людей? Мы никак не сможем узнать. Возможно, это были денисовцы, учитывая другие недавние находки скелетов этого вида на плато.
Стоит ли считать это панно с отпечатками искусством? Что ж, это зависит от определений, но отметки были сделаны намеренно и имеют четкую композицию. Что бы ни представляли эти скромные следы, они сразу рисуют в нашем воображении образы детей, наслаждающихся местом творческой игры», – заключают исследователи.