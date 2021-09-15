На Тибетском плато нашли древнейшие наскальные узоры – отпечатки детских рук и ног

Окаменелые следы на скалах, реже отпечатки рук, можно найти по всему миру – древние люди занимались своими повседневными делами и могли случайно (или намеренно) поспособствовать такой причудливой геологической консервации – буквально оставить след в истории. В ходе нового исследования международная команда ученых во главе с Дэвидом Чжаном из Университета Гуанчжоу обнаружила на тибетском плато древние следы рук и ног, оставленные детьми.

Авторы исследования утверждают, что эти следы представляют собой самый ранний образец наскальных рисунков, или париетального искусства. К париетальному искусству относятся картины, узоры и гравюры на каменных поверхностях – то, что обычно находят в разных пещерах, хотя тибетские следы и находятся за их пределами.

Известняк, на котором были отпечатаны следы, датируется примерно между 169 000 и 226 000 годами до нашей эры. Это означает не только самый ранний известный нам пример наскального рисунка, но и впервые свидетельствует о наличии людей и других представителей рода Homo на высокогорном Тибетском плато в тот период.