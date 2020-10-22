В Турции нашли греческий алтарь для приношений богам подземного царства

«Змеиный» греческий алтарь был найден группой турецких археологов во время раскопок давно заброшенного города Патара в провинции Анталия. Это был главный порт и торговый центр Ликии, которую в бронзовом веке населяли лувийцы. Как эллинистический город он был столицей Ликийского союза греческих городов-государств. Патара стала частью Римской империи и оставалась значимым городом до XIII века.

Когда специалисты работали у римских стен и бань Патары, они наткнулись на нечто удивительное. Один из руководителей раскопок, доктор Мустафа Кочак из Университета Анталии Билим сообщил, что они впервые обнаружили в Патаре алтарь в форме змеи. Он вырезан из мрамора и имеет цилиндрическую форму, находясь в отличном состоянии. Вокруг алтаря обвивается змея; на нем выгравированы греческие буквы.

Рептилия на алтаре выполнена в соответствии со змеиными мотивами, которые археологи часто встречают на руинах Патары. Вероятно, древние граждане города часто встречались с этими животными. По словам Кочака, местные змеи полностью безвредны. Они считаются священными во многих культурах.