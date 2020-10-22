В Турции нашли греческий алтарь для приношений богам подземного царства

«Змеиный» греческий алтарь был найден группой турецких археологов во время раскопок давно заброшенного города Патара в провинции Анталия. Это был главный порт и торговый центр Ликии, которую в бронзовом веке населяли лувийцы. Как эллинистический город он был столицей Ликийского союза греческих городов-государств. Патара стала частью Римской империи и оставалась значимым городом до XIII века.
Когда специалисты работали у римских стен и бань Патары, они наткнулись на нечто удивительное. Один из руководителей раскопок, доктор Мустафа Кочак из Университета Анталии Билим сообщил, что они впервые обнаружили в Патаре алтарь в форме змеи. Он вырезан из мрамора и имеет цилиндрическую форму, находясь в отличном состоянии. Вокруг алтаря обвивается змея; на нем выгравированы греческие буквы.
Рептилия на алтаре выполнена в соответствии со змеиными мотивами, которые археологи часто встречают на руинах Патары. Вероятно, древние граждане города часто встречались с этими животными. По словам Кочака, местные змеи полностью безвредны. Они считаются священными во многих культурах.
2,000-year-old snake-figure altar unearthed in ancient city of Patara in southern Turkey https://t.co/9SmCOOr1XN pic.twitter.com/ClK5P8QdoU— European Association of Archaeologists (@archaeologyEAA) October 20, 2020
Алтарю около 2000 лет, он датируется периодом римского правления в Патаре. Археологи уверены, что змея символизирует богов подземного мира, которые были связаны с царством мертвых и плодородием.
Люди Патары в то время были политеистами и поклонялись широкому кругу богов. Однако боги подземного царства были одними из самых важных. Согласно документальным источникам, к алтарю совершались подношения из хлеба и мяса. Древние жители Патары, вероятно, приносили жертвы у алтаря, чтобы умилостивить могущественных божеств. Считалось, что если их разгневать, они могли наслать на город бедствия и катастрофы.
Возможно, греческий жертвенник был связан с погребальными ритуалами. Алтарь мог использоваться в ритуалах почитания умерших во время праздников. Также его могли задейтвовать в церемониях, чтобы заручиться благосклонностью правителей загробного мира и гарантировать, что они милостиво отнесутся к умершим.
Обнаружение алтаря позволяет заключить, что Патара разделяла ключевые религиозные обычаи с соседними городами. Ожидается, что алтарь будет вывезен из Патары, и в будущем его выставят на обозрение.