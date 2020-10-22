Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №203, октябрь
National Geographic Traveler № 4 (76), сентябрь-октябрь
Экспедиция «9 Легенд Русского Севера»
История

В Турции нашли греческий алтарь для приношений богам подземного царства

National Geographic Россия
22 октября 2020
Его обвивает мраморная змея.

«Змеиный» греческий алтарь был найден группой турецких археологов во время раскопок давно заброшенного города Патара в провинции Анталия. Это был главный порт и торговый центр Ликии, которую в бронзовом веке населяли лувийцы. Как эллинистический город он был столицей Ликийского союза греческих городов-государств. Патара стала частью Римской империи и оставалась значимым городом до XIII века. 

Когда специалисты работали у римских стен и бань Патары, они наткнулись на нечто удивительное. Один из руководителей раскопок, доктор Мустафа Кочак из Университета Анталии Билим сообщил, что они впервые обнаружили в Патаре алтарь в форме змеи. Он вырезан из мрамора и имеет цилиндрическую форму, находясь в отличном состоянии. Вокруг алтаря обвивается змея; на нем выгравированы греческие буквы. 

Рептилия на алтаре выполнена в соответствии со змеиными мотивами, которые археологи часто встречают на руинах Патары. Вероятно, древние граждане города часто встречались с этими животными. По словам Кочака, местные змеи полностью безвредны. Они считаются священными во многих культурах. 

Алтарю около 2000 лет, он датируется периодом римского правления в Патаре. Археологи уверены, что змея символизирует богов подземного мира, которые были связаны с царством мертвых и плодородием. 

Люди Патары в то время были политеистами и поклонялись широкому кругу богов. Однако боги подземного царства были одними из самых важных. Согласно документальным источникам, к алтарю совершались подношения из хлеба и мяса. Древние жители Патары, вероятно, приносили жертвы у алтаря, чтобы умилостивить могущественных божеств. Считалось, что если их разгневать, они могли наслать на город бедствия и катастрофы.

Патара
Wikimedia Commons Древние руины Патары

Возможно, греческий жертвенник был связан с погребальными ритуалами. Алтарь мог использоваться в ритуалах почитания умерших во время праздников. Также его могли задейтвовать в церемониях, чтобы заручиться благосклонностью правителей загробного мира и гарантировать, что они милостиво отнесутся к умершим.

Обнаружение алтаря позволяет заключить, что Патара разделяла ключевые религиозные обычаи с соседними городами. Ожидается, что алтарь будет вывезен из Патары, и в будущем его выставят на обозрение. 

рекомендации
Информация

Как строили самое высокое здание в Центральной Азии

Звезда

Как выглядят остатки мозга после извержения Везувия

Восклицательный знак

На что способны HONOR Watch GS Pro: узнайте в спецпроекте «Время движения»!

Корзина, продукты, товары, супермаркет

Тест: как не попасть на крючок гринвошинга