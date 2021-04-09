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История

На западном берегу Нила нашли древнюю столицу Египта

National Geographic Россия
09 апреля 2021
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Фото: Egypt’s Ministry of Tourism and Antiquities
Археологи уже называют эту находку второй по важности после гробницы Тутанхамона.

Археологи в Египте обнаружили 3000-летний «затерянный город», похороненный под песками в Луксоре, где находится знаменитая Долина царей.

Город, известный как «Возвышение Атона», восходит к правлению Аменхотепа III, которое началось около 1390 г. до н.э. Позже он использовался преемниками фараона, включая Тутанхамона.

«Открытие этого затерянного города — второе по значимости археологическое открытие после гробницы Тутанхамона. Оно предлагает редкую возможность заглянуть в жизнь древних египтян в то время, когда империя была наиболее развита», — Бетси Брайан, профессор египетского искусства и археологии Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе.

Раскопки, проведенные группой под руководством египетского археолога Захи Хавасса, начались в сентябре 2020 года. Археологи нашли большой, хорошо сохранившийся город с неповрежденными стенами, пекарней и печами, гробницами и комнатами, заполненными инструментами, а также кольцами, скарабеями и цветными керамическими изделиями.

Также были обнаружены свидетельства существования нескольких отраслей, включая прядильную и ткацкую, металлообрабатывающую и стекольную. Миссия проводилась совместно с Министерством туризма и древностей Египта.

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Постройки сохранились в очень хорошем состоянии
Фото: Egypt’s Ministry of Tourism and Antiquities
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Один из артефактов, найденных в городе
Фото: Egypt’s Ministry of Tourism and Antiquities

Исторические записи предполагают, что поселение включало три королевских дворца, принадлежащих Аменхотепу III, а также являлось административным и промышленным центром империи. Глиняные кирпичи с печатью фараона подтвердили датировку города.

К северу от города археологи нашли кладбище, оно пока не изучено. Также ученые обнаружили несколько высеченных в скале гробниц разного размера. Исследователи надеются найти нетронутые захоронения.

По словам Брайан, дальнейшие раскопки должны дать ответ на величайшую загадку той эпохи: почему Эхнатон, сын Аменхотепа III, и его жена Нефертити перенесли столицу династии в новое место в Амарне?

Город располагается на западном берегу Нила в районе Луксора и простирается к западу, вплоть до некрополя Дейр-эль-Медина.

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