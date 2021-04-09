На западном берегу Нила нашли древнюю столицу Египта

Исторические записи предполагают, что поселение включало три королевских дворца, принадлежащих Аменхотепу III, а также являлось административным и промышленным центром империи. Глиняные кирпичи с печатью фараона подтвердили датировку города.

К северу от города археологи нашли кладбище, оно пока не изучено. Также ученые обнаружили несколько высеченных в скале гробниц разного размера. Исследователи надеются найти нетронутые захоронения.

По словам Брайан, дальнейшие раскопки должны дать ответ на величайшую загадку той эпохи: почему Эхнатон, сын Аменхотепа III, и его жена Нефертити перенесли столицу династии в новое место в Амарне?

Город располагается на западном берегу Нила в районе Луксора и простирается к западу, вплоть до некрополя Дейр-эль-Медина.

Посмотрите, как проходил парад мумий в Каире.