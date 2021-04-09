На западном берегу Нила нашли древнюю столицу Египта

Археологи в Египте обнаружили 3000-летний «затерянный город», похороненный под песками в Луксоре, где находится знаменитая Долина царей.
Город, известный как «Возвышение Атона», восходит к правлению Аменхотепа III, которое началось около 1390 г. до н.э. Позже он использовался преемниками фараона, включая Тутанхамона.
Раскопки, проведенные группой под руководством египетского археолога Захи Хавасса, начались в сентябре 2020 года. Археологи нашли большой, хорошо сохранившийся город с неповрежденными стенами, пекарней и печами, гробницами и комнатами, заполненными инструментами, а также кольцами, скарабеями и цветными керамическими изделиями.
Также были обнаружены свидетельства существования нескольких отраслей, включая прядильную и ткацкую, металлообрабатывающую и стекольную. Миссия проводилась совместно с Министерством туризма и древностей Египта.
Исторические записи предполагают, что поселение включало три королевских дворца, принадлежащих Аменхотепу III, а также являлось административным и промышленным центром империи. Глиняные кирпичи с печатью фараона подтвердили датировку города.
К северу от города археологи нашли кладбище, оно пока не изучено. Также ученые обнаружили несколько высеченных в скале гробниц разного размера. Исследователи надеются найти нетронутые захоронения.
По словам Брайан, дальнейшие раскопки должны дать ответ на величайшую загадку той эпохи: почему Эхнатон, сын Аменхотепа III, и его жена Нефертити перенесли столицу династии в новое место в Амарне?
Город располагается на западном берегу Нила в районе Луксора и простирается к западу, вплоть до некрополя Дейр-эль-Медина.
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