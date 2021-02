На знаменитом затонувшем пиратском судне найдены шесть скелетов

Возможно, какие-то из останков принадлежат самому Черному Сэму Беллами.

Останки шести людей были извлечены из корабля «Уида», пиратского судна, затонувшего в водах Новой Англии в 1717 году. Корабль был обнаружен в 1982 году и является единственным в мире подтвержденным пиратским затонувшим судном. Человеческие кости сохранились благодаря тому, что оказались надежно погребены среди плотной массы из камня и песка, которая годами образуется на морском дне. Узнать, что эти твердые слои содержат человеческие останки, удалось благодаря рентгеновской съемке дна.

Six skeletons are found on wreck of a pirate ship which sank off Cape Cod in 1717 https://t.co/c47PwtI2CX — Daily Mail Online (@MailOnline) February 12, 2021

«Мы надеемся, что современные передовые технологии помогут нам идентифицировать этих пиратов и узнать всех их возможных потомков», — Барри Клиффорд, соавтор исследования.

Морские археологи надеются, что среди найденных останков окажется скелет легендарного Сэмюэля Беллами, которого Forbes называет самым прибыльным пиратом в истории, разграбившим сокровища на сумму около 120 миллионов долларов. В 2018 году Кейси Шерману, одному из членов исследовательской группы, удалось добыть ДНК Беллами через его потомков, живущих в Англии. «Эти недавно найденные останки могут, наконец, привести нас к Беллами, поскольку теперь у нас есть его ДНК», — говорит Шерман.

Archaeologists unearth new treasure of legendary pirate, "Black" Samuel Bellamy.



"This is the great irony of this story. The money that they were robbing, is money that was paid for slaves." Underwater archaeologist, Barry Clifford tells @caroloffcbc pic.twitter.com/j74wQ8v9JR — As It Happens (@cbcasithappens) February 11, 2021

Сэмюэль Беллами родился в английском Девоншире в 1689 году и присоединился к британскому флоту еще будучи подростком, после чего переметнулся к пиратам под командованием Бенджамина Хорниголда, который промышлял в Карибском море. Беллами быстро завоевал доверие команды, став капитаном «Уиды» и получив прозвище Черный Сэм. Его успешная стратегия заключалась в использовании сразу двух кораблей, больший из которых был хорошо оснащен орудиями, а судно поменьше применялось для непосредственного захвата кораблей врага. За свою пиратскую «карьеру» Черный Сэм захватил и разграбил 54 судна. В полночь 26 апреля 1717 года Беллами и его команда попали в сильный шторм у побережья Кейп-Код, которое сегодня входит в состав штата Массачусетс. Несмотря на то, что земля была в поле зрения пиратов, это не спасло команду. Судно ударилось о песчаную косу, перевернулось и затонуло.

The Whydah was a fully rigged galley ship originally built as a passenger, cargo and slave ship. On the return of its maiden voyage in the late 1700s, it was captured by pirates. Explorer Barry Clifford shares what he is doing to preserve its history! #TalkLikeAPirateDay pic.twitter.com/oYbbAffjVN — Daily Planet (@DailyPlanet) September 19, 2018