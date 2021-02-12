На знаменитом затонувшем пиратском судне найдены шесть скелетов

Останки шести людей были извлечены из корабля «Уида», пиратского судна, затонувшего в водах Новой Англии в 1717 году. Корабль был обнаружен в 1982 году и является единственным в мире подтвержденным пиратским затонувшим судном.

Человеческие кости сохранились благодаря тому, что оказались надежно погребены среди плотной массы из камня и песка, которая годами образуется на морском дне. Узнать, что эти твердые слои содержат человеческие останки, удалось благодаря рентгеновской съемке дна.