Надпись на древней стеле уличила римского императора во лжи и коррупции

В 1920-х годах археологи нашли каменную стелу высотой 3 метра при раскопках древнеримского города Никополис-ад-Иструм, который находится в 18 километрах к северо-западу от Велико Тырново в современной Болгарии. Стелла была расколота на четыре части. На ней исследователи обнаружили римскую надпись из 37 строк на греческом языке, которая на тот момент не была расшифрована, отчасти из-за того, что фрагменты стелы были опалены огнем.
Теперь группа болгарских исследователей, в том числе эпиграфист Николай Шаранков, приступила к изучению гравюры. Они заново собрали стелу и сумели расшифровать текст. Надпись на камне оказалась копией письма, которое император Септимий Север (145-211 г. н. э.) и двое его сыновей отправили жителям Никополиса-ад-Иструма. Такое послание от правителя должно было считаться чем-то престижным, поэтому горожане решили увековечить его.
В письме император выразил благодарность горожанам и жителям города за их финансовую поддержку. Город сделал ему пожертвование, которое на самом деле было взяткой. Однако письмо старательно обходит стороной эту составляющую и подчеркивает, что «император относится к деньгам как к подарку от народа».
Взятка была выплачена Септимию после того, как он стал императором около 193 года. Согласно данным исследователей, жители города отправили правителю 700 000 динариев, стандартной римской серебряной монеты до второй половины III века нашей эры. Сегодня эта сумма была бы эквивалентна нескольким миллионам долларов или евро. В письме император пишет: «я принял эти деньги, данные благонамеренными людьми».
У жителей Никополиса-ад-Иструма были неприятности из-за Септимия, а сам он был человеком, который без колебаний уничтожал тех, кто переходил ему дорогу. Горожане поддерживали одного из его соперников на престол. Возможно, это был Пертинакс, убитый преторианской гвардией в 193 году. Пожертвование было для жителей города способом избежать гнева нового императора.
Однако в письме выражается не только благодарность за взятку. В послании Септимий Север представляет себя наследником великого философа-императора Марка Аврелия (правил в 161-180 гг. н.э). Это была чистой воды пропаганда, поскольку Септимий никоим образом не был связан с Марком или династией Антонинов. В действительности он был узурпатором, родившимся в Африке, и основавшим собственную династию, просуществовавшую до 235 года нашей эры.
Считается, что Никополис-ад-Иструм был построен императором Траяном (правил 98–117 гг. н. э.) после его победы в дакийских войнах. Даки были фракийским народом, и после их поражения Траян аннексировал большую часть их королевства. Никополис был крупным военным центром и защищал Римскую империю от племен, живших за Дунаем. Похоже, взятка сработала, и город процветал во время правления Септимия.
Однако по неизвестным причинам Никополис-ад-Иструм попал в немилость во время правления Каракаллы (188–217 гг.), наследника Септимия и одного из самых жестоких римских императоров. Каракалла лишил город статуса civitas stipendaria и закрыл монетный двор, что привело к упадку поселения. После того, как император был убит, город смог вернуть себе имперскую благосклонность, проведя игры в честь нового правителя римского мира.
В V веке Никополис был разграблен Аттилой и его гуннами, а в VII веке — аварами и славянами. Со временем город был заброшен, и только в XIX веке археологи начали его исследовать.
Согласно данным Archaeology in Bulgaria, стела явила собой «единственный полностью сохранившийся аутентичный текст письма римских императоров, найденных в Болгарии». Каменная колонна была восстановлена на руинах Никополиса и теперь доступна для посещения туристами.
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