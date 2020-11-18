Надпись на древней стеле уличила римского императора во лжи и коррупции

В 1920-х годах археологи нашли каменную стелу высотой 3 метра при раскопках древнеримского города Никополис-ад-Иструм, который находится в 18 километрах к северо-западу от Велико Тырново в современной Болгарии. Стелла была расколота на четыре части. На ней исследователи обнаружили римскую надпись из 37 строк на греческом языке, которая на тот момент не была расшифрована, отчасти из-за того, что фрагменты стелы были опалены огнем.

Теперь группа болгарских исследователей, в том числе эпиграфист Николай Шаранков, приступила к изучению гравюры. Они заново собрали стелу и сумели расшифровать текст. Надпись на камне оказалась копией письма, которое император Септимий Север (145-211 г. н. э.) и двое его сыновей отправили жителям Никополиса-ад-Иструма. Такое послание от правителя должно было считаться чем-то престижным, поэтому горожане решили увековечить его.

В письме император выразил благодарность горожанам и жителям города за их финансовую поддержку. Город сделал ему пожертвование, которое на самом деле было взяткой. Однако письмо старательно обходит стороной эту составляющую и подчеркивает, что «император относится к деньгам как к подарку от народа».