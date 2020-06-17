Найден ранее неизвестный снимок айсберга, потопившего «Титаник»

Автором снимка оказался капитан другого судна — «Итон», — У. Вуд. Он увлекался фотографией и запечатлел огромную глыбу льда, когда его корабль пересекал Атлантику по тому же водному пути, что и «Титаник».
Благополучно добравшись до Нью-Йорка, Вуд проявил фотографию и отправил ее семье вместе с письмом, в котором заявил, что именно этот айсберг потопил «Титаник».
Вуд писал: «Я посылаю вам морскую картину: «Итон», бегущий от шторма, и айсберг, потопивший «Титаник».
Капитан «Итона» добавил, что его судно пересекло этот участок за 40 часов до гибели «Титаника». Поскольку это случилось днем, его команда легко заметила и миновала айсберг. Вуд также отметил координаты места, где была сделана фотография, и они примерно совпадают с участком, где затонул «Титаник».
The 'iceberg that sunk the Titanic': Eerie photograph showing towering mound of ice pictured by passing ship https://t.co/FfRveL9zep— Daily Mail Online (@MailOnline) June 15, 2020
Как сообщает Daily Mail, за прошедшее столетие было найдено несколько снимков айсбергов в окрестностях, где потерпел крушение знаменитый лайнер. Они были сделаны до и после столкновения. Однако фотография Вуда кажется наиболее правдоподобной, поскольку форма айсберга на ней соответствует наброскам и описаниям очевидцев крушения.
Раритетный снимок будет продан на аукционе 20 июня. Стартовая стоимость лота составит 15 000.
Знаменитый океанский лайнер «Титаник» был самым большим кораблем своего времени. Он затонул во время первого же рейса из Саутгемптона в Нью-Йорк после столкновения с айсбергом у побережья Ньюфаундленда. Катастрофа унесла жизни 1496 человек, спаслись 712. Обломки судна, которое раскололось на две части при крушении, были обнаружены в 1985 году.
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