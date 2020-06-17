Найден ранее неизвестный снимок айсберга, потопившего «Титаник»

Автором снимка оказался капитан другого судна — «Итон», — У. Вуд. Он увлекался фотографией и запечатлел огромную глыбу льда, когда его корабль пересекал Атлантику по тому же водному пути, что и «Титаник».

Благополучно добравшись до Нью-Йорка, Вуд проявил фотографию и отправил ее семье вместе с письмом, в котором заявил, что именно этот айсберг потопил «Титаник».

Вуд писал: «Я посылаю вам морскую картину: «Итон», бегущий от шторма, и айсберг, потопивший «Титаник».

Капитан «Итона» добавил, что его судно пересекло этот участок за 40 часов до гибели «Титаника». Поскольку это случилось днем, его команда легко заметила и миновала айсберг. Вуд также отметил координаты места, где была сделана фотография, и они примерно совпадают с участком, где затонул «Титаник».