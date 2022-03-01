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National Geographic Россия №216, февраль 2022 National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
National Geographic Россия №216, февраль 2022 National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
История

Найден самый большой ударный кратер на Земле за последние 100 000 лет

National Geographic Россия

Фото: NASA

Фото: NASA

Он образовался примерно 50 000 лет назад.

Кратер в форме полумесяца на северо-востоке Китая является самым большим ударным кратером на Земле, образовавшимся за последние 100 000 лет, сообщают ученые из NASA. 

Кратер, получивший название Илань, имеет размер примерно 1,85 км в поперечнике. Исследователи собрали образцы древесного угля и органических озерных отложений из центра кратера и провели радиоуглеродное датирование, определив, что возраст кратера составляет от 46 до 53 тысяч лет. 

Под 100-метровым слоем слоистых озерных и болотных отложений была найдена почти 320-метровая плита из брекчированного гранита, то есть гранита, состоящего состоящий из множества скалистых фрагментов, сцементированных вместе. На этой плите видны явные шрамы от удара метеорита.

Фрагменты породы имеют признаки плавления и перекристаллизации от удара, так как гранит быстро нагревался, а затем охлаждался. Другие фрагменты породы избежали этого процесса плавления и вместо этого содержат «сотрясенный» кварц, который раскололся, когда на него рухнула глыба из космоса. 

На Марсе обнаружили гигантский ударный кратер

На Марсе обнаружили гигантский ударный кратер

Команда также обнаружила каплевидные осколки стекла и осколки стекла с крошечными отверстиями, сделанными пузырьками газа. Это тоже указывает, что здесь имело место высокоинтенсивное воздействие метеорита.

Часть южного края кратера Илань отсутствует, поэтому геологическая структура сверху выглядит в форме полумесяца. Такие ударные кратеры в форме полумесяца относительно редки на Земле, говорит один из авторов статьи и научный сотрудник Института геохимии Гуанчжоу Чен Мин. Сейчас ученые пытаются понять, как и когда исчез южный край. 

Ранее рекордсменом по величине ударного кратера возрастом менее 100 000 лет был метеоритный кратер в Аризоне возрастом около 50 тысяч лет. Его диаметр составляет 1,2 км. 

Однако это далеко не самые большие кратеры на Земле, если учитывать всю историю планеты. Так, кратер Вредефорт, расположенный в ЮАР, имеет диаметр от 250 до 300 километров. А возраст его оценивается примерно в два миллиарда лет – тогда наша планета подверглась активной атаке метеоритами. 

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