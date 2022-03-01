Найден самый большой ударный кратер на Земле за последние 100 000 лет

Он образовался примерно 50 000 лет назад.

Кратер в форме полумесяца на северо-востоке Китая является самым большим ударным кратером на Земле, образовавшимся за последние 100 000 лет, сообщают ученые из NASA.

Кратер, получивший название Илань, имеет размер примерно 1,85 км в поперечнике. Исследователи собрали образцы древесного угля и органических озерных отложений из центра кратера и провели радиоуглеродное датирование, определив, что возраст кратера составляет от 46 до 53 тысяч лет.

Под 100-метровым слоем слоистых озерных и болотных отложений была найдена почти 320-метровая плита из брекчированного гранита, то есть гранита, состоящего состоящий из множества скалистых фрагментов, сцементированных вместе. На этой плите видны явные шрамы от удара метеорита.

Фрагменты породы имеют признаки плавления и перекристаллизации от удара, так как гранит быстро нагревался, а затем охлаждался. Другие фрагменты породы избежали этого процесса плавления и вместо этого содержат «сотрясенный» кварц, который раскололся, когда на него рухнула глыба из космоса.

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Команда также обнаружила каплевидные осколки стекла и осколки стекла с крошечными отверстиями, сделанными пузырьками газа. Это тоже указывает, что здесь имело место высокоинтенсивное воздействие метеорита.

Часть южного края кратера Илань отсутствует, поэтому геологическая структура сверху выглядит в форме полумесяца. Такие ударные кратеры в форме полумесяца относительно редки на Земле, говорит один из авторов статьи и научный сотрудник Института геохимии Гуанчжоу Чен Мин. Сейчас ученые пытаются понять, как и когда исчез южный край.

Ранее рекордсменом по величине ударного кратера возрастом менее 100 000 лет был метеоритный кратер в Аризоне возрастом около 50 тысяч лет. Его диаметр составляет 1,2 км.

Однако это далеко не самые большие кратеры на Земле, если учитывать всю историю планеты. Так, кратер Вредефорт, расположенный в ЮАР, имеет диаметр от 250 до 300 километров. А возраст его оценивается примерно в два миллиарда лет – тогда наша планета подверглась активной атаке метеоритами.