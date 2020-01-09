Найден самый древний рисунок Венеции

В Венеции когда-то жили величайшие художники мира – Микеланджело, Леонардо да Винчи и Тициан, но ни один из них не сделал даже наброска города на воде. Эта досадная оплошность была исправлена паломником XIV века.
Сделанный пером рисунок является частью рукописи, созданной Никколо да Поджибонси, францисканским монахом, путешествовавшим из итальянских городов в Иерусалим и обратно с 1346 по 1350 годы.
Этот рисунок был обнаружен Сандрой Тоффоло, историком из университета Сент-Эндрюс в Шотландии. Специальность Тоффоло – Венеция в эпоху Возрождения. Она натолкнулась на рисунок в мае 2019 года во Флорентийской национальной библиотеке во время работы над монографией под названием «Описание города, описание государства», которая будет опубликована в 2020 году.
Увидев рисунок, Тоффоло поняла, что это самый старый из известных видов Венеции, за исключением карт и портоланов (морских карт эпохи Возрождения). Самая древняя карта Венеции была создана другим францисканским монахом Фра Паолино и датируется 1330 годом. Тоффоло потратила несколько месяцев, чтобы убедиться, что рисунок паломника действительно является старейшим из известных.
Исследовательница также отметила, что на оригинальной рукописи есть небольшие отверстия, сделанные булавками. Это свидетельствует о том, что рисунок был широко распространен. В те времена рисунки часто копировали, просеивая порошок через отверстия и перенося контуры изображения на новую страницу.
«Наличие булавочных отверстий является ярким свидетельством того, что этот вид на город копировался. И действительно, в более поздних рукописях и печатных книгах есть несколько изображений которые явно основаны на рисунке из Флоренции», – заключает Тоффоло.