Найден самый древний рисунок Венеции

В Венеции когда-то жили величайшие художники мира – Микеланджело, Леонардо да Винчи и Тициан, но ни один из них не сделал даже наброска города на воде. Эта досадная оплошность была исправлена паломником XIV века.

Сделанный пером рисунок является частью рукописи, созданной Никколо да Поджибонси, францисканским монахом, путешествовавшим из итальянских городов в Иерусалим и обратно с 1346 по 1350 годы.

Этот рисунок был обнаружен Сандрой Тоффоло, историком из университета Сент-Эндрюс в Шотландии. Специальность Тоффоло – Венеция в эпоху Возрождения. Она натолкнулась на рисунок в мае 2019 года во Флорентийской национальной библиотеке во время работы над монографией под названием «Описание города, описание государства», которая будет опубликована в 2020 году.