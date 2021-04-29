Найдена мумия беременной женщины: первый случай в истории

В Национальном музее в Варшаве обнаружили первое в мире (согласно имеющимся данным) забальзамированное тело беременной женщины. Это древнеегипетская мумия, которая хранилась в коллекции музея – ее решили дополнительно изучить.

Изначально археологи полагали, что завернутое в бинты тело принадлежало жрецу по имени Хор-Джехути, но в 2016 году ученые выяснили, что мумия – женского пола. Теперь они узнали новые подробности о прошлом жительницы Древнего Египта.