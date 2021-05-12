Найденное письмо в бутылке могло быть написано пассажиркой «Титаника»

После кораблекрушения неудачи не оставили семью Лефевр: узнав о гибели жены и детей, Франк обратился за помощью в Комитет помощи Красного Креста и этим привлек к себе внимание: власти обнаружили, что он незаконно въехал в США. В августе 1912 года он был депортирован во Францию, где скончался в 1948 году в возрасте 77 лет.

Один из современных представителей семьи, живущий во Франции Жак Лефевр, узнал о существовании записки из прессы. Мать Матильды приходилась ему двоюродной бабушкой; об этих родственниках ему почти ничего не было известно, и он надеется, что документ является настоящим.

Тем не менее, у ученых остаются большие сомнения. После крушения лайнера появлялось множество поддельных артефактов, и данный мог быть одним из них. Почерк девочки отличается от стиля, которому учились французские школьники в начале XX века, хотя, с другой стороны, ребенок мог попросить взрослого написать текст вместо себя. И наконец Гольфстрим скорее вынес бы бутылку к европейскому побережью: сопоставив маршрут «Титаника» и океанские течения, специалисты называют шанс на то, что бутылка прибьется к канадской земле, маловероятным.

Недавно к изучению документа были привлечены норвежские исследователи. Ученые не исключают, что, возможно, им никогда не удастся установить подлинность письма или разоблачить подделку.