Найденное письмо в бутылке могло быть написано пассажиркой «Титаника»

Ученые из Университета Квебека в Римуски под руководством Николя Бодри (Nicolas Beaudry) исследуют записку, найденную в бутылке на побережье канадской провинции Нью-Брансуик в 2017 году. Возможно, автором текста является 12-летняя пассажирка «Титаника» Матильда Лефевр. Если письмо окажется подлинным – это будет первый артефакт с легендарного лайнера, обнаруженный на суше.
Первые результаты всесторонних анализов говорят в пользу подлинности: возраст и химический состав стекла, пробки, бумаги и чернил соответствует указанной дате. Девочка, которая путешествовала вместе с матерью, братьями и сестрами, написала письмо за сутки до трагедии: 13 апреля 1912 года.
На «Титанике» действительно была пассажирка с таким именем. Удалось установить, что она была дочерью Франка Лефевра – шахтера из северной Франции, который вместе со старшими сыновьями отправился попытать счастья в Америке. Он нашел работу на шахте в Айове. Обосновавшись и заработав достаточно денег, он смог позвать жену и четверых младших детей.
Une équipe de l’UQAR s'intéresse à une lettre qui proviendrait du Titanic https://t.co/F1HLjlbTEE pic.twitter.com/caEAV0rRSa— UQAR (@UQAR) May 6, 2021
После кораблекрушения неудачи не оставили семью Лефевр: узнав о гибели жены и детей, Франк обратился за помощью в Комитет помощи Красного Креста и этим привлек к себе внимание: власти обнаружили, что он незаконно въехал в США. В августе 1912 года он был депортирован во Францию, где скончался в 1948 году в возрасте 77 лет.
Один из современных представителей семьи, живущий во Франции Жак Лефевр, узнал о существовании записки из прессы. Мать Матильды приходилась ему двоюродной бабушкой; об этих родственниках ему почти ничего не было известно, и он надеется, что документ является настоящим.
Тем не менее, у ученых остаются большие сомнения. После крушения лайнера появлялось множество поддельных артефактов, и данный мог быть одним из них. Почерк девочки отличается от стиля, которому учились французские школьники в начале XX века, хотя, с другой стороны, ребенок мог попросить взрослого написать текст вместо себя. И наконец Гольфстрим скорее вынес бы бутылку к европейскому побережью: сопоставив маршрут «Титаника» и океанские течения, специалисты называют шанс на то, что бутылка прибьется к канадской земле, маловероятным.
Недавно к изучению документа были привлечены норвежские исследователи. Ученые не исключают, что, возможно, им никогда не удастся установить подлинность письма или разоблачить подделку.
Посмотрите, как выглядел «Титаник» в 2019 году – спустя 107 лет после кораблекрушения.