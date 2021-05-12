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История

Найденное письмо в бутылке могло быть написано пассажиркой «Титаника»

Анастасия Баринова
12 мая 2021
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Фото: Nicolas Beaudry/Universitee du Quebec a Rimouski
Ученым пока не удалось ни разоблачить подделку, ни доказать подлинность.

Ученые из Университета Квебека в Римуски под руководством Николя Бодри (Nicolas Beaudry) исследуют записку, найденную в бутылке на побережье канадской провинции Нью-Брансуик в 2017 году. Возможно, автором текста является 12-летняя пассажирка «Титаника» Матильда Лефевр. Если письмо окажется подлинным – это будет первый артефакт с легендарного лайнера, обнаруженный на суше.

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Nicolas Beaudry/Universitee du Quebec a Rimouski

Первые результаты всесторонних анализов говорят в пользу подлинности: возраст и химический состав стекла, пробки, бумаги и чернил соответствует указанной дате. Девочка, которая путешествовала вместе с матерью, братьями и сестрами, написала письмо за сутки до трагедии: 13 апреля 1912 года.

«Я бросаю эту бутылку в море посреди Атлантики. Мы должны прибыть в Нью-Йорк через несколько дней. Если кто-нибудь найдет его, свяжитесь с семьей Лефевр в Левене».

На «Титанике» действительно была пассажирка с таким именем. Удалось установить, что она была дочерью Франка Лефевра – шахтера из северной Франции, который вместе со старшими сыновьями отправился попытать счастья в Америке. Он нашел работу на шахте в Айове. Обосновавшись и заработав достаточно денег, он смог позвать жену и четверых младших детей.

После кораблекрушения неудачи не оставили семью Лефевр: узнав о гибели жены и детей, Франк обратился за помощью в Комитет помощи Красного Креста и этим привлек к себе внимание: власти обнаружили, что он незаконно въехал в США. В августе 1912 года он был депортирован во Францию, где скончался в 1948 году в возрасте 77 лет.

Один из современных представителей семьи, живущий во Франции Жак Лефевр, узнал о существовании записки из прессы. Мать Матильды приходилась ему двоюродной бабушкой; об этих родственниках ему почти ничего не было известно, и он надеется, что документ является настоящим.

Тем не менее, у ученых остаются большие сомнения. После крушения лайнера появлялось множество поддельных артефактов, и данный мог быть одним из них. Почерк  девочки отличается от стиля, которому учились французские школьники в начале XX века, хотя, с другой стороны, ребенок мог попросить взрослого написать текст вместо себя. И наконец Гольфстрим скорее вынес бы бутылку к европейскому побережью: сопоставив маршрут «Титаника» и океанские течения, специалисты называют шанс на то, что бутылка прибьется к канадской земле, маловероятным.

Недавно к изучению документа были привлечены норвежские исследователи. Ученые не исключают, что, возможно, им никогда не удастся установить подлинность письма или разоблачить подделку. 

«Независимо от того, было ли письмо написано Матильдой или нет – это увлекательная глава истории. Это трогательное напоминание о судьбе Матильды, ее семьи и миллионов мигрантов, пересекавших Атлантический океан в эпоху пароходов»,– Николя Бодри.

Посмотрите, как выглядел «Титаник» в 2019 году – спустя 107 лет после кораблекрушения.

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