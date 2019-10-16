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История

Найденное воинское снаряжение пролило новый свет на первую битву в Европе

16 октября 2019
Набор воина бронзового века
Нож, чекан, наконечники стрел и другое снаряжение, принадлежавшее воину бронзового века, были обнаружены на поле битвы в Германии. Однако сам воитель был чужеземцем.

В исследовании, опубликованном в журнале «Antiquity», говорится о военном снаряжении, использовавшемся во время бронзового века на Севере (с 2000 по 1200 гг. до н.э.). Склад разнообразных вещей (целый 31 предмет) был найден под речным берегом в немецкой долине реки Толлензе – месте ожесточенного конфликта, в котором могли участвовать тысячи воинов. Битва в долине Толлензе – это первое сражение на территории Европы, известное истории. Ученые считают, что в битве могло участвовать более двух тысяч воинов. Новые данные свидетельствуют о том, что битва была не локальным, а межрегиональным конфликтом, который произошел в более широком масштабе, чем предполагалось ранее. 

Кости
Останки на поле битвы в долине Толлензе
Фото: Stefan Sauer
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Вонзённый в череп наконечник стрелы
Фото: Volker Minkus

Раскопки в Толлензе начались еще в 2008 году. С тех пор археологи нашли фрагменты костей 140 мужчин молодого возраста, погибших от травм и ранений. Изотопные и генетические данные, извлеченные из костей, свидетельствуют о том, что многие из воинов были местными жителями, но некоторые пришли из других неизвестных мест. Найденное снаряжение дало информацию о родине некоторых чужеземцев.

Скорее всего снаряжение хранилось в тканевом мешочке или деревянном футляре, который успел разложиться. Каким-то образом погибший воин избежал мародерства, и предметы сохранились. Исследователи считают, что это личные вещи, типичные для воинов южной части Центральной Европы.

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Joachim Krüger Украшенная звездой пряжка

В снаряжении воина были: шило с берёзовой ручкой, нож, чекан, украшенная звездой пряжка, три прищепки, наконечники стрел и бронзовые пластинки, использовавшиеся как валюта. В комплект также входили три тонких бронзовых цилиндра, пронзенных гвоздями, — возможно, это были крепежаи мешка или коробки. Похожие цилиндры встречались в раскопках в южной Германии и Богемии. Исследователи полагают, что это свидетельствует о широком конфликте надрегионального масштаба, который произошел в этой местности.

Авторы статьи могут только догадываться, что вызвало эту кровопролитную битву. Значимой подсказкой является её местоположение: рядом с рекой Толлензе проходила дорога, которая могла быть важным торговым путём.