Найденное воинское снаряжение пролило новый свет на первую битву в Европе

Раскопки в Толлензе начались еще в 2008 году. С тех пор археологи нашли фрагменты костей 140 мужчин молодого возраста, погибших от травм и ранений. Изотопные и генетические данные, извлеченные из костей, свидетельствуют о том, что многие из воинов были местными жителями, но некоторые пришли из других неизвестных мест. Найденное снаряжение дало информацию о родине некоторых чужеземцев.

Скорее всего снаряжение хранилось в тканевом мешочке или деревянном футляре, который успел разложиться. Каким-то образом погибший воин избежал мародерства, и предметы сохранились. Исследователи считают, что это личные вещи, типичные для воинов южной части Центральной Европы.