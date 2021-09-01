Найдено древнейшее в мире свидетельство употребления пива

В начале 2020 года ученые из Стэнфордского университета опубликовали исследование, в котором выяснили, что пиво в Китае было распространено еще 6000 лет назад. Теперь стало известно, что история напитка уходит в еще более далекое прошлое.

Команда из Колледжа Дартмут обнаружила свидетельства употребления пива 9000 лет назад на юге Китая. Они считают, что оно было частью ритуала почитания умерших.

Свои выводы ученые сделали на основании анализа древних горшков, найденных на месте захоронения на платформе Цяотоу. Сосуды были обнаружены в насыпи, окруженной рукотворным рвом. При этом жилых построек на участке не обнаружено.