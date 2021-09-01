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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
История

Найдено древнейшее в мире свидетельство употребления пива

National Geographic Россия
01 сентября 2021
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Вероятно, оно было частью похоронного ритуала.

В начале 2020 года ученые из Стэнфордского университета опубликовали исследование, в котором выяснили, что пиво в Китае было распространено еще 6000 лет назад. Теперь стало известно, что история напитка уходит в еще более далекое прошлое.

Команда из Колледжа Дартмут обнаружила свидетельства употребления пива 9000 лет назад на юге Китая. Они считают, что оно было частью ритуала почитания умерших.

Свои выводы ученые сделали на основании анализа древних горшков, найденных на месте захоронения на платформе Цяотоу. Сосуды были обнаружены в насыпи, окруженной рукотворным рвом. При этом жилых построек на участке не обнаружено.

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PLOS ONE Место, где была обнаружена керамика

В кургане находились два человеческих скелета и множество глиняных ям с керамическими сосудами, многие из которых были неповрежденными. Керамика украшена абстрактными узорами, и сама по себе представляет собой ценную и уникальную находку.

Некоторые из гончарных сосудов были относительно небольшими и по размеру были похожи на емкости для питья, используемые сегодня. Каждый горшок можно было держать в одной руке, как чашку, в отличие от сосудов для хранения, которые намного больше по размеру.

Семь из 20 сосудов, которые изучили исследователи, оказались горшками Ху — ёмкостями с длинным горлышком, которые использовались для питья алкоголя в более поздние исторические периоды.

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Leping Jiang Захоронение, найденное на платформе Цяоту

Чтобы подтвердить, что сосуды использовались для питья алкоголя, исследовательская группа проанализировала остатки микрофоссилий – крахмал, фитолит (окаменелые растительные остатки) и грибы, извлеченные из внутренних поверхностей горшков. Остатки сравнивали с контрольными образцами, полученными из почвы, окружающей сосуды.

Команда определила микроботанические (гранулы крахмала и фитолиты) и микробные (плесень и дрожжи) остатки в горшках, которые соответствуют остаткам от брожения пива и не встречаются в естественных условиях в почве или других артефактах, если они не содержат спирт.

«Это древнее пиво, однако, не было бы похоже на то, которое у нас есть сегодня. Скорее всего, это был слегка сброженный сладкий напиток, который, вероятно, был мутного цвета», – Цзяцзин Ван, соавтор исследования.

Результаты также показали, что фитолиты рисовой шелухи и других растений также присутствовали в горшках. Возможно, они были добавлены в пиво в качестве агента брожения.

Хотя долина реки Янцзы на юге Китая сегодня известна как рисовый центр страны, одомашнивание риса происходило постепенно между 10 000 и 6000 годами назад, поэтому 9000 лет назад рис все еще находился на ранней стадии приручения. Как объясняют исследователи, сбор и обработка риса были трудоемкими в то время, поэтому пиво в Цяотоу, вероятно, было ритуально значимым напитком.

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Leping Jiang Сосуд Ху с длинным горлышком

Анализ также показал следы плесени, которая использовалась в процессе производства пива. Плесень, обнаруженная в горшках в Цяотоу, была очень похожа на ту, что присутствует в кодзи — спиртовых дрожжах, использующихся для приготовления саке и других напитков из ферментированного риса в Восточной Азии.

«Мы не знаем, как люди получили эту плесень 9000 лет назад, поскольку брожение может происходить естественным путем. Если у людей были остатки риса, а зерна покрылись плесенью, они могли заметить, что зерна стали слаще и крепче. Хотя люди, возможно, не знали биохимии, связанной с зерном, которое заплесневело, они, вероятно, наблюдали процесс ферментации и использовали это методом проб и ошибок», – Цзяцзин Ван.

Учитывая, что керамика в Цяотоу была найдена рядом с захоронениями в нежилом районе, исследователи пришли к выводу, что сосуды с пивом, вероятно, использовались в ритуальных церемониях, связанных с захоронением умерших. Они предполагают, что ритуальное употребление алкоголя могло быть неотъемлемой частью налаживания социальных отношений и сотрудничества, которые послужили предшественником сложных сообществ по выращиванию риса, которые возникли 4000 лет спустя.

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