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История

Найдено самое старое свидетельство распития вина древними греками

National Geographic Россия
28 июня 2021
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Фото: pixabay.com
Об этом свидетельствуют находки в древних Филиппах – им целых 6 000 лет.

Согласно результатам нового исследования, проведенного учеными из Департамента истории и археологии Университета Аристотеля в Салониках, древние греки производили и употребляли вино уже 6300 лет назад. Это самое древнее прямое свидетельство употребления вина в Европе. 

Открытие удалось сделать благодаря находкам в Филиппах, древнем македонском городе на побережье Эгейского моря. Около 4300 года до нашей эры в одном из домов этого города произошел пожар. Именно это обстоятельство помогло сохранить в обугленной почве тысячи виноградных косточек и выжимок, которые свидетельствуют о производстве и употреблении вина. 

Образцы были извлечены из почвы методом археологической флотации. При флотации высушенная почва помещается на сетку из проволочной ткани, и вода мягко пузырится через нее. Менее плотные материалы, такие как семена, древесный уголь и другие, называемые легкой фракцией, всплывают, а крошечные кусочки камня, называемые микролитами или микродебитажем, фрагменты костей и другие относительно тяжелые материалы, называемые тяжелой фракцией, остаются сзади по сетке.

«Тысячи литров почвы были обработаны методом флотации, а различные археологические памятники уже исследованы или исследуются археоботаническими методами. Благодаря работе, проделанной в Университете Аристотеля в Салониках, эти данные предоставляют обширную информацию о социальной и экономической организации в северной Греции, повседневной деятельности людей, их земледелии и методах ведения сельского хозяйства с седьмого по первое тысячелетие до нашей эры», – Султана-Мария Валамоти, соавтор исследования.

Считается, что виноделие начало развиваться около 8000 лет назад в районе Закавказья, Восточной Анатолии и севера гор Загрос (современный Иран). На территории Ирана в районе Хаджи-Фируз, заселенном 7 000 лет назад, нашли кувшин с остатками веществ, которые однозначно указывали на виноградное вино. Археологи пришли к выводу, то уже тогда был выращен вид винограда, аналогичный современному Vitis vinifera, из которого изготавливают и большинство современных вин.

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Из этих регионов виноделие проникло в Месопотамию, Грецию и Египет. Ко второму тысячелетию до нашей эры употребление вина в Греции стало частью культуры. Вино пили теплым и охлажденным, чистым и разбавленным водой, простым и с пряностями. Вина считались настолько важными для греков, что те, кто не пил вино, считались варварами. 

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