Найдены индивидуальные могилы жертв средневековой чумы

В середине XIV века Европа была опустошена «черной смертью» — пандемией чумы, которая унесла жизни от 40 до 60% населения. Затем чума возвращалась на протяжении еще нескольких столетий.

Это заболевание развивается и убивает человека так быстро, что не оставляет видимых следов на скелете, и потому археологи ранее не могли идентифицировать людей, умерших от чумы, если только те не были похоронены в братских могилах. Звучали предположения о том, что многих людей хоронили индивидуально и с почестями, но доказать этого до сих пор не удавалось.

Прорыв совершила группа из Кембриджского университета. Ученые работают над масштабным проектом под названием «После чумы» (After the Plague), который посвящен не заболеванию как таковому, а изучению всех аспектов жизни людей, переживших пандемию. Археологи уже обнаружили влияние неудобной обуви на состояние здоровья населения.