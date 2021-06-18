Найдены индивидуальные могилы жертв средневековой чумы

В середине XIV века Европа была опустошена «черной смертью» — пандемией чумы, которая унесла жизни от 40 до 60% населения. Затем чума возвращалась на протяжении еще нескольких столетий.
Это заболевание развивается и убивает человека так быстро, что не оставляет видимых следов на скелете, и потому археологи ранее не могли идентифицировать людей, умерших от чумы, если только те не были похоронены в братских могилах. Звучали предположения о том, что многих людей хоронили индивидуально и с почестями, но доказать этого до сих пор не удавалось.
Прорыв совершила группа из Кембриджского университета. Ученые работают над масштабным проектом под названием «После чумы» (After the Plague), который посвящен не заболеванию как таковому, а изучению всех аспектов жизни людей, переживших пандемию. Археологи уже обнаружили влияние неудобной обуви на состояние здоровья населения.
Для своего проекта ученые получили разрешение на работу на нескольких британских кладбищах, в том числе при монастыре в Кембридже и в соседней деревне Клоптон. Изучая ДНК на зубах людей, исследователи нашли присутствие Yersinia Pestis: патогена, вызывающего чуму.
Another great open access article from After the Plague and the CAU https://t.co/Maxt91BnKI— Cambridge Archaeological Unit (@CambridgeUnit) June 17, 2021
The results greatly improve our understanding of the plague highlighting that even during past pandemics people tried very hard to bury the deceased with as much care as possible. pic.twitter.com/3fYnws6dOD
В общей сложности было проверено 197 останков, и 10 из этого числа дали положительный результат на Y. pestis. Три случая рассматриваются как «возможные»: имеющийся объем данных дал результат, который можно толковать в обе стороны. Восемь из числа людей, определённо умерших от чумы, а также два из числа возможных, лежат в персональных могилах на обычных приходских кладбищах — сельских и монастырских. Время их смерти совпадает с периодами пандемии.
Это доказывает, что даже во время вспышек чумы некоторые люди отправлялись в последний путь с большими почестями, и это — первое доказательство выдвинутой ранее гипотезы. Открытие позволяет больше узнать о жизни и обычаях людей в те далекие времена.
Знаете ли вы, что древнейший возбудитель чумы ведет свое происхождение из Поволжья?